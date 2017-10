La Generalitat cifra en torno a tres millones las personas movilizadas por el 1-O

Las mesas del referéndum del 1-O en Cataluña acaban de cerrar y aún no hay cifra oficial de participación. Pero, según recogen diversos medios catalanes , fuentes de la Generalitat cifran eneste domingo para votar, si bien aún no se conoce cuántos de ellos han podido efectivamente depositar la papeleta en la urna a causa de la operación policial que se ha desarrollado durante todo el día para impedir la consulta.Las imágenes de la acción policial han sido protagonistas durante toda la jornada, y según cifras oficiales han dejado un total de 761 heridos, la mayor parte de ellos de carácter leve. No obstante, pese a este operativo, la Generalitat. "Pedimos a la gente que acuda a votar [...] de manera serena y pacífica", sostenía el conseller de Presidencia, Jordi Turull, que señaló a las 18.00 de la tarde que en 319 de los más de 2.000 colegios electorales habilitados no se había podido votar porque habían sido clausurados.Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, se felicitó nada más iniciarse el recuento por la "capacidad de respuesta, organización y plantar cara de la ciudadanía de Cataluña" y denunció la "represión policial" que, a su juicio, "es inconcebible en una sociedad democrática y avanzada". "El Estado sabe que la democracia es imbatible, y no entendemos, criticó Tardà. Junto a él compareció el portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, que fue más allá y exigió reacciones internacionales contra España por la actuación policial de este domingo. Bosch aseguró incluso que su partido pedirá la expulsión de España de la UE por utilizar "fuerza militar contra sus ciudadanos"En cualquier caso, todos los miembros del Gobierno catalán pudieron votar sin problemas, aunque algunos de ellos, como el propio president Carles Puigdemont, no pudieron hacerlo en el colegio que les correspondía. Puigdemont compareció durante la mañana, tras depositar su papeleta en un colegio electoral de Cornellà de Terri, y aseguró que el Estado había hecho uso deque había provocado que su "imagen exterior" hubiera "llegado a unas cotas de vergüenza que le acompañarán para siempre".Por su parte, el vicepresident Oriol Junqueras se limitó a pedir "mucha serenidad" tras votar en un centro de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). "Lo que mejor habla de nosotros son nuestros hechos,, planteó Junqueras.Las entidades independentistas también se pronunciaron durante la tensa mañana del domingo: Jordi Sánchez (ANC) denunciaba que "la Policía española" estaba utilizando la "violencia" contra el "civismo", mientras que Jordi Cuixart (Òmnium Cultural) tachaba las cargas policiales de "ataque flagrante a las libertades nacionales y sociales de Cataluña". En torno a las 22.00, ambos líderes comparecieron en un escenario en la Plaza Catalunya de Barcelona para pedir explícitamentepor varios sindicatos minoritarios. Ese posicionamiento, hasta ahora, sólo lo había defendido abiertamente la CUP, que volvió a llamar a la huelga por boca del portavoz de su secretariado nacional, Quim Arrufat.