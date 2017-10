Rivera pedirá a Rajoy en Moncloa que aplique el artículo 155 para convocar elecciones en Cataluña

Evitar la independencia con "cualquier resorte" legal

Errores en la actuación policial

El Albert Rivera , ha informado de que en la reunión que mantendrá este lunes con el Mariano Rajoy , en el Palacio de la Moncloa lepara convocar elecciones anticipadas en Cataluña y así "dar voz a todos los catalanes" en las urnas., ante una rebelión institucional, un golpe a la democracia", ha dicho en referencia a la posibilidad de que, tras el referéndum de autodeterminación impulsado por la Generalitat, el Parlament declare la independencia de Cataluña En distintas entrevistas en radio y televisión, recogidas por Europa Press, Rivera ha dicho que esaen este momento y además permitiría sustituir al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont , y a su vicepresidente, Oriol Junqueras como interlocutores, ya que considera que ellosDesde su punto de vista, losy por eso van a hacer una declaración de independencia, algo que ha propuesto evitar aplicando el artículo 155 de la Carta Magnapara "restituir el orden constitucional" y defender también los derechos de los catalanes no separatistas., ha manifestado, mencionando también la Ley de Seguridad Nacional.Lo que tengo claro es que ningún gobierno nacional puede permitir que se rompa un país", y "mucho menos contra la voluntad de la mayoría del pueblo de Cataluña y del pueblo español", ha subrayado.Rivera sostiene que a nadie puede sorprenderle cómo se están desarrollando los acontecimientos, y por eso lamenta que a día de hoy, que permitiría al Gobierno central obligar a una comunidad autónoma al cumplimiento forzoso de la ley.Lo que espera quey que esta comunidad esté gestionada durante meses por alguien designado por el Ejecutivo de Rajoy, ya que eso se interpretaríaPor otro lado, el líder de la formación naranja ha dicho queque cree que se cometieron en las actuaciones para impedir el referéndum del 1 de octubre, por los queA su juicio, el Ejecutivo "pecó como mínimo de ingenuidad,, pory en las Consellerias de Interior y de Educación del Gobierno catalán para hacer cumplir la ley cuando "era evidente que iban a ser desleales a la Constitución"."Si ayer no hubiéramos visto colegios abiertos y hubiéramos tenido a todos los policías de Cataluña, ha dicho sobre la tensión y los incidentes violentos que se vivieron cuando policías y guardias civiles intentaban impedir que la gente votara.Ante unas escenas, Rivera ha rechazado el "triunfalismo" del Gobierno central respecto a la jornada del domingo., ha añadido.En cuanto a los resultados del referéndum anunciados por la Generalitat, el líder de Ciudadanos ha afirmado que no les da validez y, por tanto, no puede valorarlos., ha concluido tras señalar que una misma persona podía votar varias veces y que en algunas localidades el número de votantes superaba al de habitantes.