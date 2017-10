info libre

Sant Julià de Ramis ara pic.twitter.com/RyZ3qOv7lS — Rubén (@rubugi) 1 de octubre de 2017

2-Estas son las primeras urnas y papeletas incautadas por @policia, en Barcelona. Los agentes continúan despliegue en Cataluña#EstamosporTI pic.twitter.com/V6gzwz1XfX — Ministerio Interior (@interiorgob) 1 de octubre de 2017

Si el material electoral ha arribat ja al vostre centre no en feu difusió. No donem pistes — ref1oct (@ref1oct) 1 de octubre de 2017

La Generalitat ha convocado este domingo a 5.343.358 catalanes para votar enen un total de 2.315 colegios electorales repartidos por Cataluña. El presidente del Gobierno,, sigue desde primera hora de la mañana en el Palacio de la Moncloa los acontecimientos, en contacto permanente con el rey, Pedro Sánchez y Albert Rivera.te cuenta minuto a minuto todos lo que está sucediendo en una jornada para la historia:Los Mossosen toda Cataluña, donde también se ha desplegado la Policía y Guardia Civil para requisar urnas y papeletas.durante la entrada de la Policía Nacional en el colegio Freire del barrio de Roquetes de Barcelona. Vecinos han asegurado a Europa Press que diversos agentes han logrado entrar en el centro yLa Guardia Civil ha entrado en el pabellón deportivo de Sant Julià de Ramis, que era el punto previsto para que votara a las 9.30 el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Más de 50 agentes han empezado a acordonar el exterior desde las 9.05, y en un cuarto de hora han entrado forzando la puerta. Ha habidocon más de 50 agentes ante el pabellón deportivo, mientras un helicóptero sobrevuela la zona.El Govern ha anunciado que habrá sieteen el referéndum. No obstante, han indicado que no son sustitutos de la desmantelada Sindicatura Electoral, por lo que no tendrán que certificar los resultados.El Ministerio del Interior anuncia que se hanEl Gobierno considera que el Estado de Derecho, después de que el Gobierno catalán haya cambiado las reglas del juego 45 minutos antes de la votación, liquidando así "cualquier vestigio de respetabilidad democrática".El secreto de voto está garantizado. Habrá papeletas en todos lados", ha explicado el portavoz del Govern, Jordi Turrull, en una rueda de prensa en la que ha instado a los ciudadanos a traerse la papeleta de casa según el modelo oficial. Con un pasaporte o DNI, todas los catalanes se pueden personar para ir a votar en cualquier colegio. "Estamos en condiciones de poder celebrar con garantías el referéndum de autodeterminación", ha señalado Turull.El Govern tiene previsto anunciar a partir de las 8.00 horas un cambio en la logística de la consulta y una nueva Junta Electoral. Se podrá votar aunque los colegios se hayan mantenido cerrados. El sistema será parecido al de la consulta del 9N, con una junta electoral central y un censo universal, informa La Vanguardia Las primeras urnasde este domingo a varios puntos de votación de Cataluña, ha constatado Europa Press, para preparar el operativo para abrir los colegios a las 9.00. En la ciudad de Lleida, un punto de votación ya tenía urnas dentro, a la espera dey de la llegada de miembros de mesas y de voluntarios, han informado testigos. En Badalona (Barcelona), en una biblioteca se ha preparado una sala con varias urnas y papeletas, identificadas por distritos para que cada ciudadano sepa dónde lo corresponde votar, según imágenes mostradas por TV3. Según testigos presenciales, en el IES Poeta Maragall de Barcelona, las urnas han llegado en un vehículo particular. Incluso los presentes han bromeado pidiendo paso porque llegaban "las pizzas". Otro tanto ha ocurrido en la Escuela de Idiomas de Sants (Barcelona).La cuenta oficial de Twitter para la organización del referéndum independentista ha pedido este domingo que"Si el material electoral ha llegado ya a vuestro centro no hagáis difusión. No demos pistas", dice el mensaje de poco antes de las 7 horas de la mañana, que ha recibido más de 5.000 retuits. Desde antes de las 6.00 horas las redes sociales han empezado a mostrar fotografías de urnas, en sedes de colegios electorales de Barcelona, Badalona, Sant Joan Despí, Terrassa (Barcelona) y Tremp (Lleida).Los Mossos d'Esquadra se han personado en la, y han levantado un acta en la que descartan cerrar el espacio por la presencia de demasiadas personas en su interior, ha constatado Europa Press. Los agentes están certificado la presencia de gente en los centros de votación y seleccionan uno de los cuatro motivos para no precintarlos.Muchos colegios de Barcelona y toda Cataluñapasadas las 6 de la mañana de este domingo, hora fijada por los Mossos d'Esquadra para cerrarlos con el fin de evitar el referéndum del 1-O. Según han explicado varios testigos de Europa Press, en algunos de estos colegios electorales, pasadas las 6-45 horas, no había presencia de Mossos.Las redes sociales empiezan a mostrar desde antes de las 6.00 que hay urnas en algunos locales donde se prevé votar en el referéndum de este domingo. Entre los colegios electorales hay sedes de Barcelona Badalona, Sant Joan Despí, Terrassa (Barcelona) y Tremp (Lleida).