Santamaría sostiene que "no ha habido referéndum" y culpa a Puigdemont de los incidentes

"La democracia no funciona así"

"Olvidar" los cálculos electorales

Cambio de las normas de votación

"No ha habido referéndum ni apariencia de tal". Así se manifestó la mano derecha de Mariano Rajoy , Soraya Sáenz de Santamaría, en una breve comparecencia en el palacio de la Moncloa pasadas las 14.00 horas. Las imágenes de ciudadanos de Cataluña votando en algunos colegios y las de heridos tras las cargas policiales ya habían dado la vuelta al mundo , precisamenteLa vicepresidenta del Gobierno hizo una defensa cerrada de la labor de la Policía Nacional y la Guardia Civil, evitando criticar a los Mossos D' Esquadra. La calificó de "proporcional y proporcionada" y culpó de los incidentes al "Gobierno de Puigdemont". Previamente, y por ello se le preguntó a Santamaría, el president había denunciado ladel Estado., que es el Gobierno dey todos aquellos que han promovido este referéndum", mantuvo."Yo no voy a buscar otros responsables. Tiempo habrá para que cada uno analice su actuación. Los Mossos, según ha informado la Delegación del Gobierno, han pedido apoyo esta mañana a las. Y todos estaban allí para cumplir una decisión judicial, que ha venido motivada porque al señor Puigdemont la democracia le viene enorme, nunca la ha entendido y ha considerado que su voluntad y ambiciones personales y políticas, dijo."Con gente que entiende así la democracia, yo no voy a buscar más responsables queY en el origen está una enloquecida carrera de lapara pasar por encima de los derechos de todos, las opiniones de todos, en el Parlament, en los tribunales de justicia y en la calle, con tal de imponer su criterio", insistió.Sáenz de Santamaría advirtió a Puigdemont de que "la democracia española no funciona así.y de que hubiera un señor que dijera que su palabra es ley".Previamente, en su intervención inicial, pidió al Governy poner ya fin "a estaque no conduce a nada bueno".Uno de los principales temores del Gobierno de cara al 2-O es la posibilidad de que se rompa el bloque PP- PSOE -C´s para hacer frente al llamado "desafío independentista".De momento, en su primera reacción oficial, el PSOE criticó la imprevisión de Rajoy y la irresponsabilidad de Puigdemont pero evitó pedir elecciones anticipadas, algo que sí había hecho el líder del PSC,Santamaría evitó contestar específicamente si temían perder la "unidad política": "Creo que no es el momento de hacer cálculos y peticiones electorales". "Los cálculos electorales en jornadas como hoy, olvidarse", recomendó. La primera reacción del Gobierno de Mariano Rajoy a la jornada del 1-O se produjo después de que el Govern anunciara a primera hora de esta mañana una variación en el sistema de votación:se cambian las normas de votación a 45 minutos de que esta comience, con el único objetivo del forzar el resultado de la misma", mantuvieron desde la Moncloa."Se puede votar sin sobres. El secreto de voto está garantizado. Habrá papeletas en todos lados", había explicado minutos antes el portavoz del Govern, Jordi Turrull, en una rueda de prensa en la que instó a los ciudadanos a llevarse a los colegios la papeleta de casa según el modelo oficial. Con un pasaporte o DNI, todos los catalanes podrán personarse en un colegio para votar, añadió. "Estamos en condiciones de poder celebrar con garantías elconcluyó Turull.Las fuentes del Ejecutivo central apuntaron en este momento a que "la comparecencia del Govern esta mañana certifica queañadieron."Sin censo, con papeletas de casa, sin sobres y en el colegio que a cada uno le de la gana. Si el 6 y 7 [de septiembre en el Parlament] fue un bochorno democrático, lo de hoy es un bochorno electoral", resumieron los portavoces del Gobierno.