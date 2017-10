En un debate tan polarizado como el catalán, la sociedad civil ha decidido dar un paso al frente para tomar aire y caminar hacia el diálogo. Lo hace con una consigna clara que invita a la concordia: "¿Hablamos?". Bajo este lema han sido convocadas diversas manifestaciones a lo largo del mapa estatal, con el objetivo común de crear un ", pensar qué está pasando y cómo lo solucionamos". Así lo explica en conversación con este diario, promotor de la iniciativa que parte de Madrid y que se extiende a todas las ciudades que quieran sumarse.La propuesta "surge de un grupo de amigos y compañeros" que el lunes, tras la actuación policial desencadenada en Cataluña durante el 1 de octubre, se encuentran "un poco asombrados por la situación y a la vez tristes por la idea de que podía ir mucho peor". Esta sensación, continúa el autor de la convocatoria, se materializa en un "" contra el tipo de país "que se está empezando a construir".En este sentido, los convocantes buscan "y decirles que así no, que esta dinámica nos lleva a la ruptura y a una situación traumática", además de promover "una exaltación del patriotismo en el mal sentido". Para evitar que se genere una "mecánica de bloques", la marcha apuesta por crear un espacio de encuentro que evite "todo este diálogo de sordos con enfrentamientos entre fuerzas policiales y ciudadanía". Como acto de protesta contra la actitud de las partes enfrentadas, y con el fin de evitar seguir un camino "infinitamente peor", ¿Hablemos? opta por el diálogo como fórmula hacia soluciones reales. "Paremos estos trenes,y pongámonos a construir", reclama Fernández.El manifiesto , que ha sido difundido a través de las redes sociales, sitúa el acento en "la gente, el diálogo y la convivencia" y trata de poner sobre la mesa que "España es un país mejor que sus gobernantes". Lamenta que la complejidad del debate catalán sea abordada por "que ni escuchan ni hablan", de modo que aspira a que sea la ciudadanía quien tome las riendas del debate: "Debemos negarnos a que nos metan en un callejón sin salida. No en nuestro nombre", sentencia.La convivencia, continúan los autores en su declaración, "se genera hablando y las leyes sirven a ese diálogo". Entienden que, por el contrario, "no pueden usarse como obstáculo ni, menos aún, para engendrar un conflicto civil". Apelan, por tanto, a detener la situación para repensar los términos en los que se está desarrollando: "Decir, frenar, sentarnos y pensar nuestro país".Aunque reconocen que el escenario existente en torno al debate catalán es delicado y se encuentra marcado por el conflicto, los organizadores de la movilización celebran el respaldo cosechado a través de las redes, y confían en "mostrarse,, y a partir de ahí, construir".Las concentraciones, en su voluntad por presentarse completamente, estarán bañadas por el color blanco. "Es una iniciativa visualmente potente", explica Fernández, puesto que la gente deberá ir "con ropa y carteles blancos, además de poner en sus balcones sábanas blancas". La ciudadanía está llamada a reunirse frente al ayuntamiento de su ciudad el próximo sábado 7 de octubre a las 12:00 horas.