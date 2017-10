Zoido: "No pararemos hasta que los que han faltado el respeto a las fuerzas de seguridad paguen judicialmente"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que el Gobierno "no va a parar" hasta que los que han "faltado el respeto" a la Guardia Civil y a la unidad constitucional del país "" y sobre ellos "caiga el peso de la ley", tal y como ha informado Europa Press.Así lo ha expresado Zoido durante su alocución en el acto castrense de la Festividad de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Guardia Civil, que ha que ha presidido este domingo en Toledo junto a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal."Nunca vamos a olvidar estasque hemos tenido que apreciar, no vamos a parar hasta que no se repita ni una sola y todos los que les han faltado el respeto a las fuerzas de seguridada del Estado paguen judicialmente por ello", ha aseverado el ministro.Zoido ha agradecido la labor de los guardias civiles desplazados en Cataluña "ante el desafío de un", que ha "quebrado la convivencia y los derechos" de los ciudadanos.