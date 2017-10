Prisión sin fianza para los presidentes de ANC y Òmnium

"Principales promotores y directores"

"No se trataron de concentraciones pacíficas"

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado este lunespara los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, por promover las concentraciones del pasado 20 y 21 de septiembre en Barcelona, según han informado fuentes jurídicas, recogidas por Europa Press.La magistrada atiende la petición de la Fiscalía tras tomarles declaración por segunda vez en calidad de investigados por un delito de sedición , penado con hasta diez años de cárcel y les envía a prisión al entender que en las convocatorias hechas por los líderes soberanistas se hacía, no a una manifestación pacífica, sinomediante "movilizaciones ciudadanas masivas".Así lo ha expuesto la juez en el auto por el cual ha acordado la libertad con medidas cautelares para el mayor de los Mossos d'Esquadra,, y para la intendente. Los cuatro han sido citados a declarar por segunda vez tras el nuevo atestado de la Guardia Civil incorporado a la causa sobre los incidentes ocurridos durante registros y detenciones a miembros del Govern que planeaban el referéndum ilegal y la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.Como ya hicieran en su primera declaración, los dos acusadosdel Ministerio Público. Sánchez ha contestado a su letrado mientras que Cuixart se ha acogido a su derecho de no declarar, según informan fuentes jurídicas.Según el último atestado de la Guardia Civil, ambos fueronllamando a la protesta frente a la Conselleria de Economía —de donde los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil no pudieron salir en casi 24 horas— y ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).Tanto en su entrada a primera hora de la mañana como su retorno a las 18.00 horas de esta tarde Sánchez y Cuixart han sidopor una veintena de diputados y senadores del PdeCAT al grito de No esteu sols (No estáis solos) entre gran expectación mediática. Ellos han respondido con saludos y el puño en alto en señal de victoria.La jueza Lamela ha enviado este lunes por la noche a prisión sin fianza a los presidentes de la ANC y de Òmnium Cultural porque les considera losde las protestas de los días 20 y 21 de septiembre, "apelando a la resistencia" con el fin de "impedir la aplicación de la ley"."Cobra especial importancia el papel que los dos investigados tuvieron en los hechos, participando activamente en la convocatoria de las concentraciones, alzándose además como sus principales promotores y directores, manteniéndose al frente de las mismas durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles,", explica la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 en el auto de prisión.La magistrada adopta esta decisión de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, que pedía para los dos líderes soberanistas prisión incondicional, y al respecto detalla que es "destacable para la evaluación del riesgo de fuga la relevancia de la gravedad del delito de sedición".Además, subraya que, a mayor gravedad de los hechos y de la pena, "más intensa cabe presumir la tentación de huida", destacando quey de destrucción de pruebas. Fuentes judiciales han confirmado que los dos investigados serán trasladados a la prisión deesta misma noche.Sànchez y Cuixart, indica Lamela en su auto, utilizaron las redes sociales y grupos de difusión propios y de ANC y Òmnium para"en contra de las órdenes judiciales". Desde el 28 de agosto se detectó una página web desde la cual se publicitaba sobre el referéndum ilegal.Aunque la magistrada envía a prisión a los investigados por los hechos ocurridos los días 20 y 21 de septiembre, también destaca en su auto que la incitación a la movilizacióny "desde las mismas cuentas" de las redes sociales realizaron ese día "llamadas a los participantes animándoles a permanecer en los colegios electorales y presentar resistencia a las actuaciones policiales".De hecho, hace referencia a los mensajes que se enviaron a partir del 29 de septiembre en los que se instaba, a través de la página web www.cridademocracia.cat, a(todos conectados) el 1 de octubre para "recibir instrucciones concretas y así poder reaccionar inmediatamente contra cualquier ataque".Los días previos al referéndum continuaron las comunicaciones con instrucciones sobre los colegios electorales la jornada de la votación ilegal a pesar de conocer la prohibición judicial vigente. "Semejantes mensajes remitieron desde Twitter a través de sus perfiles personales y de los de las asociaciones que presiden, publicitando lade mantener abiertos los colegios, evitando la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", apunta.Por otro lado, la jueza recuerda que los hechos acaecidos en septiembre durante los registros y detenciones de miembros de la Generalitat por promover el referéndum, sino que iban encaminadas a la "protección" de los gobernantes catalanes mediante "movilizaciones ciudadanas masivas". Especifica también que no se remitió "mensaje alguno de que no se violentaran los vehículos de la Guardia Civil" que sufrieron destrozos por valor de 135.000 euros.En relación a Jordi Sànchez, Lamela le acusa de que durante las protestas del 20 y 21 de septiembre informó de que "un grupo de los suyos" iba a cortar la Gran Vía de Barcelona. También recuerda en el auto el incidente protagonizado por Jordi Cuixart en Badalona, donde se llevó de un vehículo de la Guardia Urbana losque los agentes se acababan de incautar, suceso en el que participó también el teniente de alcalde de la localidad, José Antonio Téllez Oliva.Por todo ello, la magistrada constata que los hechos acaecidos en septiembre "no constituyeron una protesta ciudadana aislada o convocada pacíficamente", sino que "las actividades descritas se enmarcan dentro decon la que desde hace tiempo vienen colaborando los investigados, en ejecución de la hoja de ruta diseñada a obtener la independencia de Cataluña".