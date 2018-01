Gregorio Serrano, director de la DGT: "Estuve a cargo de toda la operación desde el despacho de mi casa"

El director general de Tráfico,, sostuvo este lunes que se puede coordinar "" desde su domicilio particular en Sevilla una situación excepcional como la que se produjo en la noche del pasado sábado en la autopista AP-6, en la que quedaron atrapados miles de vehículos como consecuencia de una fuerte nevada."No hace falta estar en Madrid para coordinar un operativo, hay suficientes medios tecnológicos y de comunicación", respondió Guerrero a preguntas del director de Al Rojo Vivo , Antonio García Ferreras. "Estaba en el despacho de mi casa", argumentó el máximo responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT).Ferreras se interesó ante Guerrero por si la situación de alarma meteorológica que estaba anunciada para ese día no exigía que estuviera presente en la sede central de la DGT en Madrid, y no en Sevilla, para coordinar cualquier eventualidad.Serrano respondió que estuvo a cargo de la dirección de toda la operación "". "Hoy en día no hace falta estar en Madrid para coordinar un operativo,para estar coordinando desde Sevilla cualquier tipo de actuación a nivel nacional, en Sevilla y muchas otras más ciudades".El director del programa quiso saber "si estaba en su casa" o en algún tipo de dependencia oficial desde el cual coordinar esas actuaciones. El director de la DGT le respondió que en Sevilla hay un Centro de Gestión de Tráfico "", pero que en este caso estaba en el despacho de su casa, "con todo el equipamiento tecnológico que permite" estar en comunicación permanente con los medios de su departamento."Hoy en día afortunadamente es absolutamente indiferenteun operativo de este tipo", justificó. Mientras que tengas un móvil o un ordenador", añadió.