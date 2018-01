ERC matiza que hay acuerdo para constituir el Parlament pero no para la investidura

TV3 anunciaba un pacto de investidura

Acord entre JxCat i ERC. Per a la investidura de Puigdemont es plantegen dues opcions: fer el discurs per videoconferència o bé que el llegeixi per delegació un dels diputats https://t.co/LV9YLiUzTR pic.twitter.com/NXYRkQAu2C — 324.cat (@324cat) 10 de enero de 2018

La CUP ofrece su voto

ERC ha explicado este miércoles que ha llegado a unel próximo miércoles 17 de enero con una Mesa de mayoría independentista, pero ha matizado que aún tiene queque le propone la lista de Carles Puigdemont para la investidura del presidente.Fuentes republicanas consultadas por Europa Press explican que hay acuerdo para constituir la Cámara porque Puigdemont hapromoviendo la ausencia de sus diputados, algo que ERC no quería, pero que—que se tiene que hacer en un pleno posterior—.Sobre la investidura, ERC esgrime que Puigdemont les ha propuesto una investidura telemática por videoconferencia o bien una investidura delegada, y ahora losde los republicanos estudiarán la viabilidad de esta propuesta.ERC abogó el lunes por quesobre la investidura a distancia, y este miércoles ha optado por que sean sus propios servicios jurídicos quienes lo estudien.Así, ERC y JuntsxCat han dado un primer paso para constituir la Mesa el miércoles de la semana que viene, pero, y tiene margen para pactarlo hasta principios del mes que viene, cuando está previsto el primer pleno de investidura.A primera hora de este miércoles, TV3 había anunciado un pacto para iniciar la legislatura entre ambos partidos. Según la cadena, el candidato de JuntsxCat a la Generalitat, Carles Puigdemont , y la secretaria general de ERC, Marta Rovira , habrían llegado a unsurgida de las elecciones del 21 de diciembre, que pasaría por reinvestir al expresident de la Generalitat.Fuentes de las negociaciones han explicado a Europa Press que ambos líderespara abordar la situación política catalana, justo el mismo día en que el expresident de la Generalitat anunciaba su dimisión como presidente del PDeCAT, partido de Puigdemont.En el encuentro en la capital belga ambos pactaron tanto la investidura de Puigdemont como constituir una. Puigdemont propuso a la republicana que su investidura se realice de forma telemática o bien delegando en otro diputado la lectura de su discurso.El mismo martes ERC pidió dejar en manos de los letrados del Parlament decidir sobre cuestiones "técnico-jurídicas" que suscita la posiblede Puigdemont, como si debe presentar in situ su programa de gobierno, y fuentes parlamentarias explicaron a Europa Press que tienen previsto abordar la cuestión próximamente, ya que el reglamento de la Cámara no lo explicita.La diputada electa de la CUPha considerado positivo el acuerdo para desencallar la investidura y la constitución de la Mesa del Parlament, y ha asegurado que"Los cuatro diputados no impedirán la investidura de un Govern republicano", ha asegurado en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, aunquesobre qué piensan hacer JuntsxCat y ERC en esta legislatura."Si es para construir República y ampliar derechos sociales, adelante", pero ha insistido en que