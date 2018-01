ERC evita relacionar la sentencia del 'caso Palau' con el PDeCAT: "Intentamos no hablar de los otros partidos"

Ni España ni Catalunya se merecen partidos que utilizan la corrupción como forma de Gobierno. PP y PdeCAT/CDC recortan, privatizan, mienten y dejan a la ciudadanía en una situación de desigualdad insostenible. pic.twitter.com/zmxfGddtS8 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 15 de enero de 2018

ERC: "Quien tenga que asumir responsabilidades que las asuma"

PP: el "mito" ha pasado a ser realidad

Recurrirán la sentencia

"Ahora toca hablar del 4%"

El expresident de la Generalitatha lamentado este lunes la" de la sentencia del caso Palau y ha defendido de nuevo la honorabilidad del extesorero de CDC Daniel Osàcar, condenado a 4 años y cinco meses de prisión por un delito de tráfico de influencias. En un comunicado, critica que la sentencia llegue ocho años y medio después de que los Mossos d'Esquadra irrumpieran por primera vez en el Palau de la Música, y añade que su contenido es "muy negativo" y que se recurrirá al Tribunal Supremo."Esta no es la sentencia definitiva. Veremos qué pasa en un tiempo cuando el Supremo se pronuncie definitivamente", ha recalcado Mas, que mantiene que Osàcar es una persona honorable a la que conoce desde hace tiempo. Según ha dicho, el extesorero convergente no se ha puesto "", por lo que defenderá su honorabilidad hasta el final.El secretario general de Ciudadanos,, ha afirmado que la sentencia confirma que CDC funcionaba como "una trama organizada para robar a los catalanes". "Se confirma que CDC era una organización delictiva cuya principal finalidad era saquear a los catalanes, llevarse su dinero para beneficio propio, ya sea del partido o personal", y que "utilizaba el Gobierno y los cargos públicos para otorgar obra pública a cambio de recibir mordidas", ha declarado en rueda de prensa en la sede de Cs, añadiendo que esto ya lo sospechaba la formación naranja y por eso lo denunció hace años en el Parlamento catalán.A su juicio, el expresident de la Generalitat y candidato de Junts per Catalunya,, debería pronunciarse desde Bélgica, donde continúa "como prófugo de la Justicia española", sobre la sentencia judicial conocida este lunes. "tendrá que decirnos qué opina de esta constatación de que Convergència era una trama organizada para robarnos a los catalanes", ya que "él nunca levantó un dedo para denunciar nada y nunca se le ha oído criticar lo que estaba haciendo su partido", ha apuntado.El líder de CatECP,, ha exigido este lunes, como coalición que integra a miembros del PDeCAT, por la sentencia del caso Palau , que ha definido como el caso "Gürtel de CDC". "Las personas vinculadas al PDeCAT y CDC, y ahora a JuntsxCAT, que negaron que hubiera responsabilidad de CDC, deberían hacer examen de lo que dijeron y de lo que realmente ha quedado certificado en la sentencia", ha sostenido en rueda de prensa.Tras recordar la reciente renuncia del expresident de la Generalitat Artur Mas de la Presidencia del PDeCAT, considera que esta decisión está relacionada conpor la sentencia "por muchos cambios de nombres que hagan".Por su parte, la alcaldesa de Barcelona,, ha pedido "" para CDC. "Ahora que ya tenemos sentencia, hay que evitar la impunidad para retornar a la ciudadanía la confianza en las instituciones", ha defendido la primera edil en un apunte en Twitter recogido por Europa Press, y ha señalado que está "confirmado: CDC se ha financiado ilegalmente durante años", mediante comisiones irregulares.El secretario general de Podemos,también se ha pronunciado a través de las redes sociales, y haporque "recortan, privatizan, mienten y dejan a la ciudadanía en una situación de desigualdad insostenible", algo que "no se merecen" ni España ni Cataluña.El portavoz de ERC,ha pedido este lunes ir hasta el fondo contra los casos de corrupción y que los responsables paguen por ello: "Todo el peso de la justicia tienesin ningún tipo de excepción. Nosotros no miramos hacia otro lado".Preguntado por cómo la sentencia puede afectar a CDC y su partido sucesor,, ha respondido: "Intentamos no hablar de los otros partidos. Respetamos la sentencia, que tras 8 años ya tocaba.El líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona,, ha criticado este lunes que la sentencia demuestra que se produjo, según un comunicado del partido.El republicano ha celebrado que se hace justicia en un caso que se remonta a 2009: "Hoy podemosde un caso que, tristemente, deja una mancha negra en la política barcelonesa".Ha criticado que el actual Gobierno de Ada Colau, pero también los anteriores ejecutivos municipales convergente y socialista, han ido tarde en concreto con, proyecto al que ERC se opuso, ha resaltado.El secretario general del PP de Cataluña,, ha asegurado que con la sentencia elcobradas por CDC en Cataluña ha pasado a ser una realidad y ha vinculado este asunto con laque ha sufrido la Convergencia deen estos últimos años, hasta ser "un partido en liquidación"."Tienen mucho que ver los hechos del Palau y que en 2009 los Mossos encontraran las evidencias de aquello de lo que tanto se hablaba en Cataluña, laspara financiar directamente a CDC", ha dicho Rodríguez en declaraciones tras la Junta Directiva Nacional del PP en Madrid.Ha añadido que ha quedadoy se investigó en el Parlament de Cataluña. "Muchas de las cosas que hoy se corroboran, fueron puestas en evidencia", ha agregado.El abogado y excoordinador de régimen interno de CDC,, ha anunciado queporque cree que "la jueza ha comprado la idea de la Fiscalía" y porque no está de acuerdo con el fallo. Sánchez ha negado que la sentencia condene a CDC por financiación ilegal, ya que asegura que el extesorero de CDCha sido condenado por un delito de tráfico de influencias y blanqueo de capitales y "lo que se hace a CDC es el comiso de los dineros producidos por este delito".También ha descartado opinar sobre si puede suponer la pérdida de las sedes de la formación porque aún no hay una sentencia firme y se ha mostradoAsimismo, Sánchez ha afirmado que el caso Palau ya ha tenido una repercusión política provocando la desaparición de CDC, de manera que. Por eso, ha rechazado que la sentencia pueda influenciar en el PDeCAT, al que considera un partido que "no tienen ningún tipo de vinculación con este tema".En la misma línea se ha pronunciado la exdirectora financiera del Palauha expresado este lunes su tristeza por la sentencia, que. En declaraciones a los medios desde las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ha explicado que sus abogados estudiaránporque defiende que es inocente.La concejal de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelona,, ha subrayado este lunes la condena fijada por el Audiencia de Barcelona sobre CDC:"Las cortinas de humo no sirven. CDC condenada: responsable de haberse financiado irregularmente a través del Palau de la Música.", ha concluido a través de Twitter, en alusión a la petición del fiscal que consideró al Palau la cañería por la que transitaba el dinero que Ferrovial pagaba a CDC a cambio de obras públicas y que representaba un 4% del proyecto.