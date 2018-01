UGT no ve como "solución" para mejorar las pensiones ampliar el cálculo a toda la vida laboral

Financiación a través de impuestos

La secretaria confederal de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT,, cree que calcular las pensionesvoluntariamentepara compensar la pérdida en la pensión de los mayores de 55 años que hayan tenido cotizaciones "muy altas" en algún momento de su vida laboral.La ministra de Empleo y Seguridad Social,, afirmó ayer en una entrevista a RTVE que el PP va a proponer en el marco del Pacto de Toledo que se pueda tener en cuenta toda la vida laboral para que los trabajadores que han tenido cotizaciones "muy altas" al principio de su vida laboral y que por algún motivo hayan pasado a reducir considerablemente su cotización puedanPara UGT, lo necesario sería. Por ello, Barrera ha pedido al Gobierno que impulse unapor el daño que se ha causado a estos trabajadores, que al final "son los más perjudicados" por la reforma de 2013.Durante la presentación del informe Las pensiones españolas no son ni excesivamente generosas ni insostenibles realizado por UGT, la organización sindical ha insistido en que laconsiderablemente en los próximos años hasta un 33%, según los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que "España será uno de los países en los queactuales y futuras".Para la organización sindical, es importante y urgente conocery que se adopten soluciones, "porque España lleva ya cinco años desde que el déficit de la Seguridad Social alcanzó cifras astronómicas". "La Seguridad Social no puede seguir pagando lo que no debe de pagar y tiene que ingresar lo que le corresponde", ha recalcado Barrera.La líder sindical también ha señalado que se están lanzando una serie de, que pasa, como ya está impulsando el PSOE , por hablar de impuestos para financiar complementariamente al sistema.Ante esto, UGT ha afirmado que no quiere entrar en concretar cuál es el impuesto que sería "más adecuado o ajustado" a lo que necesita el sistema de pensiones, aunque ha destacado que lo que no quiere es que haya una distracción de lo fundamental, que es que en el Pacto de Toledo se adopte una nueva recomendación que disponga que complementariamente a las cotizaciones de los trabajadores, elUGT ha lanzado una campaña que durará todo el año, y que se representará con un lazo marrón,, según ha afirmado la representante del sindicato este martes. "Queremos que sea una campaña que no solo tenga eco a principios de año, cuando la subida tiene mucha presencia y los niveles de indignación empiezan a ser bastante más elevados, sino que dure todo el año", según Barrera.Asimismo, pondrá en marcha un mecanismo de medición continuo para conocer laen comparación con el IPC durante todo el año para seguir recordando a toda la opinión pública y al Gobierno que en este país "se ha adoptado una política de recorte de pensiones como medida de equilibrio del gasto público".UGT ha vuelto a incidir en que deberían destoparse las bases. Hayy con esta medida las empresas aportarían a la Seguridad Social hasta 9.300 millones de euros anuales."Son, seguimos con la política de seguir endeudando, no plantear alternativa y de no ofrecer ningún tipo de garantías a la ciudadanía de cuál va a ser el futuro de la sostenibilidad del sistema de pensiones", ha recordado Barrera.