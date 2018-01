<!--cke_bookmark_274S--><!--cke_bookmark_274E-->&lt;!--cke_bookmark_254S--&gt;&lt;!--cke_bookmark_254E--&gt;

info Libre

Només entenen de por, violència i imposició. Els ensenyarem que no hi ha res que pugui doblegar l'esperit d'un poble lliure, pacífic i democràtic. Recuperem les nostres institucions. Lluitem pel país. Exercim la dignitat. Visca la terra, i visca Catalunya lliure! pic.twitter.com/fz5VRScKVn — Carles Puigdemont (@KRLS) 17 de enero de 2018

El nuevo Parlament surgido del 21-D celebra este miércolescon la intención de los soberanistas de elegir a Roger Torrent (ERC) como nuevo presidente de la cámara. La jornada se presenta atípica: hay cinco diputados electos en Bruselas huidos de la justicia española, entre ellos el president cesado Carles Puigdemont, así como otros tres en prisión, entre ellos el líder de ERC, Oriol Junqueras.Sigue enminuto a minuto lo que ocurre en el Parlament:La Mesa de Edad del Parlament. Así, se ha aprobado la petición de Junqueras de delegar su voto en la diputada Marta Rovira (ERC) y la de Sànchez y Forn de hacerlo a través del diputado Jordi Turull (JuntsxCat). Ante la decisión,para decir que el reglamento no lo avala y pide reconsiderar esta decisión: "No se puede empezar saltándonos el reglamento".Los comuns han decidido este miércoles abstenerse en la votación para la Presidencia del Parlament del pleno de constitución de la Cámara, han explicado a Europa Press fuentes de la formación, lo que posibilitará que el candidato de ERC,El pleno de constitución del pleno del Parlament de la XII Legislatura comienza con el diputado de ERC, a la espera de que el pleno nombre al definitivo, que previsiblemente será Roger Torrent (ERC). Maragall hace mención durante su intervención a los diputados encarcelados y a los huidos en Bruselas: "Yo no tendría que estar aquí. Tendrían que estar los que no están". "El Estado español no sabe ganar, solo sabe imponer, humillar y castigar", ha añadido.Centenares de ciudadanos se han concentrado este miércoles por la mañana ante el Parc de la Ciutadella de Barcelona, donde han colocado lazos amarillos en la valla que marca el perímetro del parque para: Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras y Joaquim Forn.Cs, PSC y PPel voto delegado de los diputados electos soberanistasy no se pide para los cinco que están en Bélgica, según han explicado a Europa Press fuentes de las formaciones.renunciará a solicitar el voto delegado para la sesión constitutiva, al igual que los otros cuatro diputados electos que se encuentran en Bélgica, por lo que JxCat y ERC sólo lo pedirán para los tres electos presos.La diputada electa de JuntsxCat Aurora Madaula ha afirmado que investirán como president a Carles Puigdemont "" de la Cámara catalana porque "se puede". "No nos lo estamos inventando", ha indicado, para emplazar a "leerlo". "Los letrados del Parlament son asesores que no tienen capacidad de legislar políticamente y eso corresponde a la Mesa como al Parlament, que es el órgano legislativo", ha destacado.El líder de ERC,, y los diputados electos de JuntsxCat Joaquim Forn y Jordi Sánchez son los únicos independentistas ausentes en la sesión constitutiva del Parlament que han solicitado delegar su voto. Junqueras ha tramitado su petición para que la secretaria general de ERC y también diputada electa, Marta Rovira, vote en su nombre, según el documento al que ha tenido acceso Europa Press, mientras que por los dos encarcelados de JuntsxCat tiene intención de hacerlo el exconsejero de Presidencia, Jordi Turull.La todavía presidenta de la Cámara regional,, ha explicado a primera hora de la mañana que "no todos" los diputados electos independentistas que se encuentran encarcelados o en Bélgica habían pedido delegar su voto en la sesión constitutiva, aunque no ha facilitado nombres. En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, ha dejado en manos de la Mesa de edad decidir si debe admitir o no el voto delegado de los exmiembros del Govern y del expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, en caso de que lo hayan pedido: "".El presidente del Gobierno,, ha confirmado que recurrirá inmediatamente al Tribunal Constitucional si en la sesión constitutiva del Parlament se permite delegar el voto desde Bruselas al expresidente Carles Puigdemont y los otros cuatro exconsejeros huidos para elegir a los miembros de la Mesa de la Cámara. Otras fuentes del Ejecutivo han precisado además que lo estudiarán en el caso de los exmiembros del Govern encarcelados.