Puigdemont ve posible gobernar desde Bruselas: "No se puede hacer de president si uno es presidiario"

El expresident de la Generalitat y candidato de JuntsxCat, Carles Puigdemont , cree que, porque ", en la prisión no podría hacer nada": "En la prisión no me podría entrevistar, ni dirigirme a la gente, escribir y recibir a gente, muchas de las cosas que hago. La única manera de seguir haciéndolo es con libertad y seguridad, que es lo que garantiza que políticas públicas se puedan desarrollar".En una entrevista en Catalunya Ràdio , el expresident ha insistido en la idea de que es posible gobernar desde Bruselas, y reitera que "los grandes proyectos empresariales" se dirigen con el uso de esas nuevas tecnologías."No hay nada en el reglamento del Parlament que prohíba las fórmulas de investidura que estamos ensayando", insite Puigdemont, que se considera "perfectamente 'investible'". "¿Qué es mejor? ¿70 diputados de una mayoría contra cuatro,", pregunta.Sin desvelar laspara poder ser investido en el Parlament, ha reivindicado que los catalanes votaron en las elecciones del 21 de diciembre por la restitución del Govern, y que si su posible nombramiento como presidente de la Generalitat no lo reconoce el rey, "el problema lo tiene el rey".