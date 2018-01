La primera prueba para el autodiagnóstico del VIH ya está en las farmacias

Posibilidad de falsos negativos

A la venta en Internet

Los ciudadanos ya pueden adquirir en las farmacias españolas la, sin necesidad de prescripción médica y con un precio de. El objetivo, según el Ministerio de Sanidad , es mejorar elya que actualmente un 18% de afectados no lo sabe.La prueba se puede comercializar en farmacias después de que el pasado 29 de diciembre el Consejo de Ministros aprobara, a propuesta de la titular de Sanidad, Dolors Montserrat , un Real Decreto que modifica la legislación de productos sanitarios para diagnóstico in vitro, para quey se pueda hacer publicidad sobre su uso.El test, que se comercializa bajo el nombre de Autotest VIH, y tiene, lo que mide las probabilidades de que un sujeto infectado por el VIH tenga un resultado positivo. La probabilidad de que una persona no infectada dé negativo es aún mayor, del 99,9%, aclara el Ministerio.Para su uso, la misma persona que se realiza la prueba recoge la muestra de sangre o saliva e interpreta el resultado del test, que suele aparecer en menos de 20 minutos,a ningún laboratorio para obtener el resultado.No obstante, Sanidad advierte de que existe un periodo llamado "ventana", entre la infección y la aparición de anticuerpos detectables, durante el que la prueba puede dar unEsto se debe a que generalmente el cuerpo tarda entre 2 y 8 semanas tras la infección en desarrollar anticuerpos detectables, y casi todas las personas los han generadoEn esta circunstancia la persona podría transmitir la infección, por lo que se recomienday usar el preservativo en las relaciones sexuales. Por ello, Sanidad recomiendade VIH pasados los tres meses para confirmar esta situación.Asimismo, tras un resultado positivo aconseja acudir a un centro sanitario para que te puedan realizar lasy, si fuese necesario, recibir asesoramiento médico sobre tu nuevo estado de salud. Muchas ONG disponen también de centros comunitarios donde puedes recibir apoyo para afrontar tu nueva situación, pero en ellos no se suelen hacer pruebas confirmatorias.Aunque los productos sanitarios de autodiagnóstico se venden exclusivamente a través de oficinas de farmacia, en este caso al eliminar la exigencia de prescripción estos establecimientos losDe igual modo, para que los profesionales farmacéuticos dispongan de toda lanecesaria para una mejor actuación en la dispensación de estos productos, Sanidad ha elaborado junto con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos una guía de actuación farmacéutica en la dispensación de productos sanitarios para autodiagnóstico del VIH.La guía, que ha sido distribuida a todos los colegios, busca dotar de losposibles resultados, su significado, confirmación del resultado en un laboratorio clínico, dónde dirigirse para más información y realización de otras pruebas, etcétera.Asimismo, para obtener más información Sanidad también ha puesto a disposición del público un servicio multicanal de, de carácter gratuito y confidencial, gestionado por Cruz Roja Española, mediante el teléfono 900 111 000 y la web de Cruz Roja Info VIH