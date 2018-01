Torrent califica la impugnación de la investidura de “fraude de ley que atenta contra la democracia parlamentaria”

“La democracia no se puede suspender”

El presidente del Parlament, Roger Torrent, considera la impugnación ante el Tribunal Constitucional de su decisión de proponer a Carles Puigdemont como candidato a la Presidencia de Cataluña “es un fraude de ley que atenta contra los derechos de los electores y de los diputados y contra la democracia parlamentaria”, así como“Mantengo la mano tendida al diálogo”, señaló, pero eso “no está reñido con actuar”. Por eso, anunció, en cuanto tenga una comunicación del Tribunal Constitucional, que presume favorable a los deseos del Gobierno de Mariano Rajoy, pedirá a los letrados de la Cámara que den una respuesta jurídica y convocará a los grupos parlamentarios para, la semana que viene, dar tambiénEl responsable del Parlament no quiso anticipar qué clase de respuesta política está considerando y ni siquiera quiso aclararEn rueda de prensa convocada después de conocer la decisión del Gobierno, subrayó que su decisión de proponer la candidatura de Puigdemont y convocar el pleno de investidura para el próximo martesprevistos en la ley. “Como presidente”, explicó, “no propongo un nombre para ser candidato según mi capricho; lo que hago es escuchar a todas las fuerzas parlamentarias y después propongo formalmente el nombre del candidato que reúne las condiciones y los apoyos parlamentarios”.En estas elecciones, recordó, nada impidió a Puigdemont presentarse “sin restricciones”. Como también pudo “adquirir el acta de diputado” sin ningún reproche jurídico. “Y es en base a las mayorías parlamentarias que se le ha propuesto como candidato a la investidura”, lo que representa“una realidad quees mi obligación y mi compromiso personal trabajar par defender los derechos de todos los diputados, también de los que no los pueden ejercer por estar en prisión o en el exilio, y los mandatos democráticos de las urnas”. Además de “proteger la soberanía del Parlament”, enfatizó.La única respuesta del Gobierno a la mano tendida a la que ha apelado desde que accedió al cargo, recordó, han sido “amenazas” y la “judicialización de la política”. La impugnación anunciada “no tiene fundamento jurídico y eso lo sabe cualquier jurista y cualquier ciudadano que tenga una mínimas nociones de derecho. Y, indicó.El Gobierno no está impugnando una decisión del Parlament “sino el voto de millones de personas, la voluntad de los diputados y el funcionamiento del sistema democrático”, insistió Torrent. “Y no puede ser que el único mensaje del Gobierno español” a los ciudadanos “es que han votado mal. Lo que está diciendo El Gobienro es queEs de una “enormevulnerar derechos básicos” y usar los tribunales “paraEn unas elecciones, subrayó, “que contaron con una participación inédita y que otorgaron un resultado claro”.