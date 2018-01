España confía en que Bruselas tenga en cuenta sus esfuerzos

Protesta de Greenpeace

La Comisión Europea ha pedido a España y otros ocho países de la Unión Europea que presenten durante la próxima semana informes con medidas que garanticen el cumplimiento de la legislación comunitaria en materia de, antes de tomar la decisión sobre una eventual denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE), informa Europa Press."Insto a todos los Estados miembros a abordar este problema con la urgencia que merece.y los Estados miembros tienen la responsabilidad de actuar. La inacción también tiene consecuencias legales para los Estados miembros", ha advertido en una rueda de prensa el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella.El comisario maltés se ha reunido este martes con autoridades de los nueve países a los que el Ejecutivo comunitario ha abierto expediente por la, que son España, República Checa, Alemania, Francia, Italia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Reino Unido. Por parte del Gobierno español ha acudido la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García.Vella ha señalado que durante el encuentro se han presentado "algunas sugerencias positivas", aunque también ha subrayado que "a primera vista no son suficientemente sustanciales para cambiar la imagen completa". "Sin, en muchos casos los estándares de calidad del aire seguirán superándose durante meses y años", ha expresado.El comisario ha remarcado una vez más que cada año mueren de forma prematuraen la UE por la contaminación atmosférica, mientras que otros muchos sufren enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire."Estoy seguro de que los presentes en la reunión comparten mi frustración", ha dicho Vella, aunque posteriormente ha afirmado que ese "sentido de urgencia" no siempre es "evidente" entre Estados miembros, a los que ha reclamadoAdemás, Vella ha insistido en quesi no adoptan estas medidas para atajar el problema. "Lo único que puede evitar que la Comisión vaya al Tribunal es que las medidas y acciones que los países pongan sobre la mesa sean suficientes para alcanzar nuestras metas sin retrasos", ha garantizado.Tras la reunión, la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, ha confiado en declaraciones a los medios en que la Comisión Europea tenga en cuenta las, así como las mejoras logradas y "las mejoras que las administraciones responsables prevén conseguir a corto plazo"."Espero que la Comisión tenga en cuenta, en qué circunstancias estamos cada uno y en qué punto estamos cada uno en esta materia y qué esfuerzos venimos realizando desde hace muchos años y la previsión de mejoras que tenemos a corto plazo", ha expresado.García ha explicado además que el Ministeriodel material que ha recibido por parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos afectados, al tiempo que convocará una reunión con las administraciones involucradas para informar del encuentro en Bruselas.En cualquier caso, la secretaria de Estado de Medio Ambiente ha subrayado que en Españade contaminación, sino que se trata de un problema "en determinadas zonas geográficas bien acotadas".En concreto, ha indicado que se trata de Avilés (Asturias) y Villanueva del Arzobismo (Jaén), ambos municipios afectados por contaminación de partículas finas (PM10) y de, con altos niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2).García también ha señalado que durante la reunión ha trasladado a Bruselas "todas las medidas en las que las que todas las administraciones vienen trabajando". Asimismo, ha aprovechado la reunión para pedir a la Comisión reforzar el trabajo conjunto mediante visitas sobre el terreno para "conocer de cerca qué problemas hay y qué medidas se están poniendo en marcha".Con motivo del encuentro, nueve activistas de Greenpeace han desplegadoen la puerta de la Comisión Europea con el lema Aire Limpio Ya y en un comunicado la organización ha exigido el apoyo "decidido" del Gobierno a los planes contra la contaminación "para evitar graves problemas de salud pública"."El humo de los coches está matando a decenas de miles de personas en toda Europa. Y aunque hay leyes que nos protegen, durante años los gobiernos simplemente no han sido capaces de tomar las medidas necesarias para evitar los niveles ilegales de contaminación del aire.", ha señalado la portavoz de Greenpeace de la campaña Aire Limpio.