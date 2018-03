Camps niega la acusación de Costa sobre financiación ilegal del PP: "Durante nueve años dijo lo contrario"

"Jamás he visto los libros de contabilidad del PP"

"Es que no salía de Sueca"

A vueltas con el País Valencià

"Un inocente en sentencia firme"

Las mismas propiedades tras 16 años

Tres causas pendientes

El expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, contradijo este martes en el Congreso , el que fuera su número dos en los conservadores de la región. Si hace unas semanas, Costa sostuvo en sede judicial que el "El PP valenciano se financió con dinero negro" y fue "un encargo" de Camps, éste último lo circunscribiódeclaraciones a las que el protagonista dio nulo valor., dijo. Costa, sostuvo, "no dijo qué actos, qué obras y le puedo asegurar que eso no es así y que durante nueve años dijo lo contrario”, respondió a preguntas del socialistaCamps, que se describió como un "hombre honrado", aseguró que la contabilidad del PP valenciano se adaptaba a las "directrices" del PP nacional. "Que son las legalmente previstas", añadió. Y señaló que cree que sigue siendo militante del PP y que siéndolo o no,seguirá votando al partido de Rajoy.También defendió que el 60-70% de los militantes, alcaldes, concejales, diputados... del partido que lideró y que se han visto inmersos en procesos judiciales "han sido absueltos" o los casos, archivados.El pasado 24 de enero , el PP de laleabrió un expediente informativo a través del Comité de Derechos y garantías, el órgano disciplinario de la formación. La apertura de este tipo de expedientes puede conllevar la adopción de medidas cautelares mientras se instruye. Una de estas es la suspensión temporal de militancia.llegó a decir el hombre al que se ha señalado en sede judicial como máximo responsable del sistema de financiación"Cualquier presidente del Gobierno autonómico o nacional que sepa cómo se financia su partido, que pregunta cómo se financia su partido... tengan ustedes la preocupación de que algo está pasando", llegó a decir al diputado de Unidos Podemos"No sé cómo se financia el PP", insistiría después.Camps se retrató como una víctima de la izquierda destacando que dejó la Presidencia de lapara no perjudicar que Mariano Rajoy llegase a la Moncloa. Y se quejó de que los socialistas valencianos no le hayan pagado todavía las costas del juicio de los trajes. En su opinión, uno de los asuntos que debe aclararse es "quién paga los abogados del PSOE" en las causas en las que está personado.A un jurado popular. Me fui a un jurado popular y salí absuelto. Y el señordecidió recurrir al Supremo. Y, por unanimidad, ratificó aquello [...] Nadie ha hecho más que yo hice", respondió en el duelo que mantuvo con el diputado de Compromís Joan Baldoví , al que afeó, como a los socialistas, que no le hayan pedido perdón.En su turno de preguntas, Baldoví, es reprochó a Camps el no haber ido a su pueblo -Sueca (Valencia)- en su etapa como presidente de la Generalitat. "A Sueca, ¿que no fui? Es que no salía de Sueca", respondióprovocando las risas de los presentes en la sala.Preguntado expresamente sobre si ha "fallado" al presidente del Gobierno, sostuvo que él no falló "a nadie", en especial "a los valencianos" que son, a su juicio, a los que "no tenía que fallar". También mantuvo que sigue sintiendode todo su partido, incluidos Rajoy y la secretaria general,Camps fue clave a la hora de mantener a Rajoy en la presidencia del PP nacional. Valencia fue la sede del XVI Congreso Nacional, celebrado en junio de 2018. Y el PP de la Comunidad Valenciana fue uno de los principales apoyos. Pero el expresidente negó la mayor:. Dijo que eso es responsabilidad de los militantes de la formación, que votan en los congresos.La jornada, dominada por continuas llamadas al orden del presidente de la Comisión que investiga la presunta financiación ilegal del PP,, y quejas del compareciente al no considerar procedentes muchas de las preguntas, vivió uno de los momentos más tensos en el turno de Ester Capella (ERC).Camps se quejó en numerosas ocasiones de que la parlamentaria hablara del "País Valencià"., señaló.llegó a decir.El Partido Nacionalista Vasco (PNV) no hizo uso de su turno de palabra.El diputado del PP Carlos Rojas utilizó su turno de preguntas para afear el resto de grupos que Camps estuviese siendo interrogado en sede parlamentaria. Porque, dijo, el caso que trajo al expresident a Madrid está claro. "Hoy comparece aquí el señor Camps. Un inocente en sentencia firme", dijo.Rojas consideró que sería bueno no hacer de esta comisión de investigación "un artificio del todo vale" e invitó a los otros diputados a preguntarse si era "necesario" que compareciese una persona como CampsEl representante del PP, que llevó al Constitucional esta comisión, mantuvo que "la presunción de inocencia es un principio fundamental, una regla de oro" y que todo se ha convertido "en un juicio paralelo para cuestionar" al partido más votado. Es más, sostuvo queAntes de que Quevedo diese por concluida la sesión, Camps tuvo unos minutos para cerrar la sesión. En este tiempo, señaló que, 16 años después de haber salido del Congreso había venido a la Cámara "con las mismas propiedades": un piso. "Fíjense que tipo de corrupto", dijo recurrido a la ironía.El expresidente puso la mano en el fuego por su equipo al sostener que "nadie" de su Gobierno se enriqueció "nunca jamás" y que lo que hay abierto es una investigación "por irregularidades administrativas"."Tengo la tranquilidad absoluta de no haber cometido una sola irregularidad", dijo.Camps es el primer exdirigente del partido que desfila ante la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP. Camps tendrá tuvo afrontar preguntas sobre la presunta 'caja b' de su formación justo un día antes de hacer lo propio ante laen el juicio sobre la rama valenciana de la, al que ha sido llamado como testigo.El Congreso también había citado para el martes a Costa, pero éste pidió aplazar la citación porque le coincide con una sesión del mismo juicio. El que fuera número dos de Camps ya declaró a principios de enero, pero tiene que estar presente por ser uno de los acusados.En su declaración judicial, Costa, que se enfrenta a siete años y nueve meses de prisión, señaló que fue Camps quien decidió contratarpara organizar los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y que éstos se financiasen en parte con "dinero negro". En algunos de esos actos participó el presidente del Gobierno,Camps, que ha negado todas estas acusaciones, se ratificó en su versiónHace dos semanas que Camps fue imputado por presuntas irregularidades en las contrataciones para la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, una de las piezas separadas del Caso Gürtel, informa Europa Press.Camps está siendo investigado en otros dos procedimientos distintos. El primero, por supuestas irregularidades en la gestión de la Fórmula 1 en València; y el segundo, por la construcción del trazado del circuito.La semana siguiente, concretamente el día 13 de marzo será el turno del Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, mano derecha dey ex secretario general del partido en la comunidad, y de su antiguo socio David Marjaliza, un constructor considerado cerebro de la Púnica.