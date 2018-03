El Congreso, con el voto del PP y Cs, acepta el veto del Gobierno a la reforma de la Ley de Memoria Histórica del PSOE

Presupuesto actual "suficiente"

57,5 millones para exhumaciones

El PSOE pedirá a la Mesa que rectifique

La Mesa del Congreso, con los, ha asumido este martes el veto del Gobierno a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley que había presentado el PSOE para reformar la Ley de Memoria Histórica, con lo que la iniciativa ha decaído, informa Europa Press.La reforma de los socialistas perseguía, entre otros asuntos, que el Estado asuma lade los restos de más de 100.000 personas represaliadas durante la Guerra Civil y el franquismo que se calcula que siguen enterradas en fosas comunes y cunetas.El Gobierno comunicó al Congreso su disconformidad con la tramitación parlamentaria de la propuesta del PSOE al estimar que supondría unde más de 213,29 millones de euros Se acoge al artículo de la Constitución que otorga al Ejecutivo la capacidad de bloquear la tramitación de iniciativas legislativas que, ya sea por suponer un aumento de gasto o una disminución de los ingresos.En su comunicación, a la que tuvo acceso Europa Press, el Gobierno señala que la propuesta del PSOE rebasa la partida que los presupuestos prevén cada año para "Memoria Histórica", que según el Ministerio de Justicia tienepara los trabajos de localización y exhumaciones de personas desaparecidas, Banco Nacional de ADN, Censo Nacional de Víctimas, creación y funcionamiento de la Comisión de la Verdad, funcionamiento del Consejo de la Memoria de España, resignificación del Valle de los Caídos, mapas y catálogos y demás aspectos.Así, indica que la idea del PSOE de garantizar indemnizaciones a las familias de los fallecidos en defensa de la democracia entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1978 que aún no hayan sido compensadas supondría unAdemás, señala que el resarcimiento económico a las personas que sufrieronen el franquismo conllevaría un aumento de créditos presupuestarios, ya que la compensación es forzosamente monetaria, así como el coste de crear un mecanismo para gestionar las solicitudes.Respecto al derecho de resarcimiento a los particulares afectados por la incautación de papel moneda, argumenta que en el Banco de Españapara estimar el impacto económico de su restitución, pero cree que, a partir de informaciones de la Administración sobre unas reclamaciones previas, se puede hablar de 1,67 millones de pesetas del año 1936, que al cambio actual, el Gobierno cifra en 140 millones de euros.En cuanto a la pretensión del PSOE para sufragar la exhumación e identificación de los restos de las víctimas inhumadas en el Valle de los Caídos, el Ministerio de Justicia calcula que para el conjunto de los trabajos y el personal contratado se necesitarían otrosA ello se suman los, que el Instituto Toxicológico cifra en 600 euros por cada víctima, más los gastos para la obtención y análisis de las muestras de sus familiares.En suma, el Gobierno concluye que la aprobación de esta proposición de ley generaría un incremento de los créditos presupuestarios por un importe de, por lo que se niega a dar su conformidad a la tramitación.El PSOE pedirá a la Mesa del Congreso que reconsidere su posición y levante el veto del Gobierno a la reforma de la Ley de Memoria Histórica propuesta por los socialistas. Así lo ha anunciado la portavoz parlamentaria del Grupo Socialista,, en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, horas después de que la Mesa de la Cámara Baja, con el voto de PP y Ciudadanos, asumiera el veto del Ejecutivo.A Robles no le ha sorprendido el respaldo de Ciudadanos al veto del Gobierno porque en lo que va de legislatura la formación naranja ha votadopara bloquear iniciativas de la oposición, sobre todo aquéllas que tienen que ver con temática social y se dirigen a aquellas personas que lo pasan peor.Eso sí, Robles ha afeado a Ciudadanos que, siendo una formación que reclama "generación democrática" y modernizar las instituciones, "esté". Con estos vetos, se ha quejado la portavoz socialista, se impide el debate parlamentario y se le sustrae a los grupos políticos su función legislativa.La representante socialista ha manifestado tenerde que la Mesa del Congreso atienda su petición de reconsideración del veto a la reforma de la Ley de Memoria Histórica porque, hasta la fecha, la "entente" PP-Ciudadanos siempre lo ha impedido.En la Mesa del Congreso, órgano que dirige el trabajo de la Cámara y decide qué iniciativas se tramitan y cuáles no,. PSOE y Unidos Podemos también tienen representación, con dos miembros cada uno, pero conservadores y naranjas cuentan entre los dos con cinco representantes.