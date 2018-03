Directo | La jueza prohibe salir de España al exjefe de Trapero tras dejarle en libertad

info Libre

La magistrada de la Audiencia Nacionalcitó en calidad de investigados para este viernes a las 9.00 horas alpor la actuación de este cuerpo policial en el referéndum del 1 de octubre en Cataluña. La jueza, que esta semana amplió el plazo de instrucción 18 meses más tras declarar la causa compleja, accede parcialmente a la petición formulada por la Fiscalía que pidió su imputación en la causa por sedición en la que también están siendo investigados el exjefe de este cuerpo policial Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana.te cuenta minuto a minuto la actualidad de Cataluña:La Fiscalía del Tribunal Supremo informó–en prisión por la causa del procés– o de concederle subsidiariamente permiso para acudir al Pleno de investidura del próximo lunes en el Parlament de Cataluña, informaron a Europa Press en fuentes del Ministerio Público.La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acordó dejar en libertad con medidas cautelares al exdirector de los Mossos d'Esquadra Pere Soler, tras tomarle declaración en calidad de investigado por la actuación de la policía autonómica en el referéndum independentista del pasado 1 de octubre. Según informaron fuentes jurídicas, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 decretó para Soler medidas cautelares como sonen el juzgado más cercano.El presidente de Galicia,, señaló este viernes que el caso catalán es una "excepción" porque el resto de comunidades autónomas y regiones europeas "cumplimos nuestra obligación a nivel nacional y comunitario" y defendió que. "La descentralización y la defensa de la diversidad permiten acercar Europa a los ciudadanos que la conformamos", señaló.Ada Colau responde a la carta abierta de los líderes de ERC Oriol Junqueras y Marta Rovira que "" de independencia. Reivindicó además que el portavoz republicano en el Congreso, Joan Tardà, también pidiera acuerdos amplios con los comuns y el PSC. ", y creo que después de lo que ha pasado estos meses tendríamos que recuperar estos grandes consensos", reclamó.El líder de ERC,, y la secretaria general del partido,, llamaron este viernes a superar las debilidades del republicanismo a través de la creación de una mayoría amplia y transversal para entrar "en una nueva fase de país". "Hemos medido nuestras fuerzas, hemos constatado nuestra fortaleza pero también nuestras debilidades. Si nuestra fortaleza permanece intacta y somos capaces de superar nuestras debilidades, saldremos adelante. Para hacerlo necesitamos más consistencia y unapara superar la división de bloques".La alcaldesa de Barcelona,, reclamó a los grupos independentistas del Parlamento catalán que lleguen a un acuerdo para formar Govern y advirtió de que la convocatoria de nuevas elecciones en Cataluña si no se inviste a un presidente de la Generalitat "quiere decir". "Por responsabilidad, por sentido de país y por Cataluña, que hagan un Govern", pidió este viernes en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.El exdirector de los Mossos d'Esquadray el exsecretario de Interiorllegaron poco antes de las nueve de la mañana a la Audiencia Nacional.El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont alertó de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena estarádel candidato de JxCat, Jordi Sànchez. "¿Qué se ha creído el señor Llarena?", avisó. Añadió también que, si finalmente la investidura y el acuerdo de Govern no llega a buen puerto, deberán convocarse elecciones y, si bien "no serían una tragedia, es algo que no quiere nadie". "Que quede claro que si vamos a elecciones será porque el Estado español no ha aceptado el resultado del 21 de diciembre", alertó. [Ampliación] El fiscal general del Estado,, apuntó este jueves que su departamento "probablemente" no agotará el plazo máximo dado por el magistrado del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, e informará este viernes sobreal que fuera presidente de la Assemblea Nacional Catalana y candidato a presidente de la Generalitat Jordi Sànchez o bien concederle permiso para acudir a la sesión de investidura convocada para el próximo lunes.