Sánchez propondrá que Gobierno y parlamentarios sólo ganen un 0,25% más en solidaridad con los jubilados

Rajoy cobra por no hacer nada

"Los socialistas no queremos ser guays"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez , anunció este domingo que propondrá que el sueldo de los miembros del Gobierno, diputados y senadoresen solidaridad con los jubilados si el Gobierno no rectifica e incrementa las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC), informa Europa Press."Si continúa sin escuchar a los jubilados y jubiladas en su reivindicación para que se levante esta dictadura del 0,25%, le advierto de que en el debate de los Presupuestos llevaremos que el Gobierno, diputados y senadores también liguen la evolución de su sueldo al 0,25% ende este país", avanzó en la clausura de la Escuela de Buen Gobierno que el partido desarrolla desde el jueves en el distrito madrileño de Villaverde.Sánchez acusó al Ejecutivo de Rajoy dedemocrática imponiéndoles esta "dictadura" del índice del 0,25% para actualizar las pensiones con la excusa de que "no hay recursos económicos" suficientes, cuando en realidad, según el PSOE, lo queEl líder socialista se comprometió asi alcanza el Gobierno y a blindar constitucional y legalmente la sanidad, educación, la atención a la dependencia y las pensiones para que nadie convierta en "mercancía" lo que son derechos adquiridos.Ante un público que no llenaba el aforo previsto (las últimas filas de asientos quedaron vacías), Sánchez se mostró convencido de que el partido está "tocando con la punta de los dedos ser la primera fuerza en este país", por lo que instó a todos "a trabajar y a ganar" las próximas citas electorales –hay municipales, autonómicas y europeas en 2019– porqueSánchez también arremetió contra la parálisis del Gobierno de Rajoy, al que acusó de contar cony destacó que es la "solidaridad" lo que distingue a los socialistas, verdaderos progresistas, de PP y Ciudadanos,que hay en este país.Criticó la "competición absurda" entre estos dos partidos conservadores por ver quién baja más los impuestos. "Frente a la rebaja absurda del IRPF que representa, nosotros queremos un Estado de bienestar fuerte que redistribuya la riqueza" con justicia, subrayó.Sánchez también prometió que los socialistas, cuando gobiernen,, regenerarán la vida democrática, impulsarán la ciencia, invertirán como mínimo el 5% del PIB en educación, llevarán las políticas de igualdad al Boletín Oficial del Estado y reindustrializarán el modelo económico.Antes de la clausura, a la que asistieron los exsecretarios generales del PSOE, se entregaron los I Premios Manuel Marín , en homenaje al que fuera presidente del Congreso, vicepresidente de la Comisión Europea e impulsor del programa Erasmus, fallecido en diciembre pasado como consecuencia de un cáncer.Estos primeros galardones, creados por Pedro Sánchez para reconocer la trayectoria municipal, autonómica y parlamentaria de políticos socialistas, recayeron en la exalcaldesa de Santa Coloma de Gramenet; el expresidente de la Junta de Castilla y Leóny el expresidente del Parlamento EuropeoAl recoger el premio de manos de Zapatero, De Madre puso en valor el orgullo de ser socialista frente a modas pasajeras que sitúan a formaciones más recientes en auge, como es el caso de Ciudadanos, partido al que no mencionó expresamente."No queremos ser guays. Nosotros no somos la canción, sino el pentagrama sobre el que se escribe la música. El pentagrama es", ilustró De Madre, que admitió que "nunca fue fácil ser socialista" y que reconoció quede los que, sin embargo, sabrá salir fortalecido.Demetrio Madrid quiso destacar eldel partido. Un apoyo "como ningún secretario general ha tenido" antes, afirmación que ha arrancado los aplausos del auditorio, con la excepción de Zapatero. Madrid terminó su intervención con una súplica a Sánchez: "No vuelvas a dimitir nunca hasta que no estés tres legislaturas como presidente del Gobierno".Enrique Barón hizo un llamamiento a que España aproveche la oportunidad que se abre de impulsar Europa, queY, en lo que pareció una referencia a las críticas que Javier Solana hizo el viernes a algunas decisiones recientes del partido, como la de abandonar el pacto educativo, Barón instó a sus compañeros a no dar "consejos de vieja guardia, sino" con la actual dirección. "Pedro, si me necesitas, llámame", le dijo.