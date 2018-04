Ignacio González niega conocer a De Pedro y que el Canal le pagara por campañas a favor suyo y de Aguirre

Sarasola pactó con De Pedro

Fue con posterioridad a su salida del Canal

Lapuerta tenía un "especial interés" en los contratos de la Comunidad

El expresidente de la Comunidad de Madridaseguró este martes en el Congreso que es "" que se utilizara el Canal de Isabel II para pagar a la empresa EICO del informático, implicado en la trama Púnica, por hacerdel propio González y de su antecesora en la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, informó Europa Press.Así lo señaló durante su intervención en la comisión que investiga la, en respuesta al portavoz de ERC Gabriel Rufián, quien le preguntó sobre las revelaciones que, durante este asunto, realizó la pasada semana en la Audiencia Nacional la ex directora general de Medios de Comunicación de la comunidad Isabel Gallego, quien estuvo en ese puesto durante la etapa de Aguirre y también de González."Ustedes, muy cutres, pagaron campañas para blanquear su imagen en redes sociales mediante empresas pantalla", espetó Rufián a González, quien respondió tildando ese argumento de "absolutamente falso". "", agregó el expresidente, antes de recalcar que tendrá que ser Gallego quien aclare si su confesión es verdad o mentira. "Yo lo que conozco es lo que le estoy contestando", zanjó.Antes, durante el interrogatorio del diputado de Bildu Oskar Matute, González ya había recalcado que mientras él fue presidente del Canal de Isabel II esta empresaEl pasado jueves Gallego, imputada en el caso Púnica, reconoció ante el juez Manuel García Castellóna la empresa EICO del informático Alejandro de Pedro (vinculado a la trama Púnica) a cambio de trabajos de reputación online de Aguirre y del propio González.En concreto, señaló que fue en marzo o abril de 2012 cuando Borja Sarasola, entonces viceconsejero de la Vicepresidencia de la región y número tres del PP de Madrid, le habló de la empresa de De Pedro para atender las redes sociales.Según su declaración, los contactos con De Pedro comenzaron entonces, cuando ella trabajaba para Aguirre, la cual dimitió pocos meses después, en septiembre de 2012. Por eso, cree que, ya que "la actividad comienza precisamente tras su dimisión".Esperanza Aguirre fue sucedida en el cargo por González, quien situó a Sarasola al frente de la Consejería de Medio Ambiente. Según la exdirectora de Comunicación, Sarasola pactó desde el principio con De Pedro "la oferta económica de los trabajos reputacionales de Aguirre y González, así como los métodos de pago, que pasaban por".Antes de asegurar que fuera falso que se usaran "empresas pantallas" para pagar esas campañas de reputación online y a preguntas del diputado de Bildu Oskar Matute, González había dichoporque "no se han hecho públicas" y además la imputada no ha terminado de declarar.Cuando Matute le replicó que él las habrá podido leer en la prensa, González añadió que "hasta donde" él sabe por esas "informaciones periodísticas" los pagos a los que se refirió Gallego, lo que ocurrió en septiembre de 2012 cuando fue elegido como sucesor de Aguirre."Eso (la confesión de Gallego) es con posterioridad a mi salida del Canal, por lo tanto, desconozco.y, bajo mi Presidencia, hasta donde yo conozco nadie ha pagado nada que no fueran los servicios que había contratado el Canal", aseveró González.Matute le preguntó también si conocía a Sarasola. "Le veo venir, señoría, usted me quiere llevar a las declaraciones de Granados sobre el núcleo de hierro", le interrumpió el compareciente aludiendo a las palabras del ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, quien le situóy 2011, junto con la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y la actual, Cristina Cifuentes."Cada uno tenía sus responsabilidades y el núcleo éramos todos los miembros del partido y de la dirección", sentenció, antes de añadir que "a parte de los chascarrillos", en la Comunidad de Madrid, cada uno ejercía las funciones que tenía asignadas en función de su cargo. "", zanjó.El expresidente de la Comunidad de Madriddeclaró este martes en el Congreso de los Diputados que le llamó la atención que quien fue tesorero nacional del PP entre 1993-2008,que eran propios de la gestión ordinaria de la Comunidad en cuanto a contratación y desarrollos urbanísticos", informó Europa Press.En su comparecencia en la comisión de investigación sobre la presunta financiación del PP en el Parlamento, González incidió en que mientras era consejero regionalque Lapuerta estuviese "permanentemente, con alguna asiduidad,". "Yo no he dicho que controle, a mí me sorprendía el interés", puntualizó en respuesta a la portavoz socialista, Soraya Rodríguez.En cualquier caso, defendió que hasta donde él sabe, "basada en ninguna intervención o presión por parte de la dirección del partido" y que, hasta donde él sabe sobre Lapuerta,Estos pensamientos se los trasladó a su entonces presidenta Esperanza Aguirre. "Le dije que en algunas actuaciones este señor por determinadas cosas me parecía que no era razonable y no las entendía.ta", explicó.En este sentido, le dijo a Aguirre que no tenía "nada que comentar con él", cosa que a ella "le pareció bien". Desde el Gobierno regional, según el exdirigente madrileño, establecieron que