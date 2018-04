Errejón ve "extremadamente grave" la propuesta "delirante" de Bescansa, mientras esta responsabiliza a su equipo del borrador

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos,, ha considerado este miércolesla propuesta de acuerdo que este miércoles ha difundido "por error" la diputada Carolina Bescansa para sellar una alianza con vistas a desbancar al secretario general, Pablo Iglesias."He conocido hoy el documento del que no tenía la menor constancia y que me parece", ha sentenciado en declaraciones a los periodistas recogidas por Europa Press el diputado madrileño, que está negociando con el resto de corrientes del partido una candidatura para las elecciones autonómicas de Madrid de 2019.Errejón ha reconocido que le ofreció a Bescansa formar parte de su candidatura, pero. "Es un documento delirante de todo punto de vista rechazable que no rema para construir una candidatura con todos los compañeros", ha criticado.Bescansa, por su parte, ha asegurado que ha sido su equipo el responsable de redactar el borrador con la propuesta, así como de difundirlo "por error"."Esos contenidos", ha afirmado Bescansa en declaraciones a los periodistas en el Congreso, antes señalar que su intención era sólo abordar la negociación para una hipotética candidatura conjunta en la Comunidad de Madrid, y no otras cuestiones que están "fuera de foco".En el documento que, según Bescansa, ha redactado su equipo y que todavía no había leído, se planteaba una alianza según la cual ella aceptaba ser la número dos de Errejón en la Comunidad de Madrid y, a cambio, él se comprometía ao incluso la candidatura de las próximas elecciones generales.porque en Podemos no hay ahora ningún proceso interno que así lo permitiese", ha afirmado Bescansa, quien ha reconocido que Errejón sí le ofreció ocupar el segundo puesto de su candidatura.