El Tribunal Superior de Justicia de Madrid levanta la suspensión del cambio de nombre de las calles franquistas

"Naturalmente se cambiarán"

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado este lunes las medidas cautelares solicitadas por la Fundación Francisco Franco ante la resolución de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid del 4 de mayo de 2017 referido alde la ciudad en aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica , informa Europa Press.Así, el TSJM estima el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid, desestima el de la Fundación Francisco Franco y revoca la suspensión cautelar dictada el 24 de octubre de 2017 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid, al considerar que "de la ejecutividad del acto administrativo impugnado". La decisión judicial es susceptible de ser recurrida en casación.La Fundación Franco recurrió el acuerdo el pasado 7 de julio justificando que el mismo era "ilegal" y arguyendo que, de llevarse a cabo, supondría "para los ciudadanos madrileños superior a los 55 millones de euros".El Ayuntamiento alegó en su momento que la ponderación de los intereses públicos y privados en conflictopor los perjuicios que generaría en su legítima potestad autoorganizativa y al interés público general. La Fundación Francisco Franco, por su parte, consideró "desproporcionada" la fianza de 60.000 euros que el juzgado le requería.Ahora el TSJM destaca que la medida cautelar puede denegarse cuando de ésta pudiera seguirse. Recogiendo una sentencia anterior, el TSJM dictamina sobre los perjuicios que supone el cambio de la denominación que "los actores no pueden hacer valer los perjuicios de terceros, los residentes en dicha calle, ya que ninguno reside en ella".La decisión judicial no entra en el fondo del asunto, sino queLa alcaldesa de Madrid,, ha calificado este lunes de "buenísima noticia" la decisión del TSJM de revocar la suspensión cautelar del cambio de denominación de 52 calles, plazas y travesías de la capital., ha apuntado.Para Carmena, la decisión del tribunal "demuestra que en los tribunales hay que saber lo que es la primera instancia, y después la medida definitiva". "El Ayuntamiento la recurrió y vemos que teníamos derecho, y, que había prohibido el ejercicio en el que el Consistorio cambiaba esas calles", ha expresado la regidora madrileña tras su reunión con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.En este sentido, Carmena ha indicado que desde Cibelesen aplicación de la Ley de Memoria Histórica. "No se había acabado de poner los nuevos nombres, pero se había empezado; levantamos la suspensión y naturalmente se cambiarán los nombres".