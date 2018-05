"ETA ha decidido dar por terminados su ciclo histórico y su función, dando fin a su recorrido". Con estas palabras la organización terrorista ETA abre una misiva en la que este miércoles anuncia que "". El pasado 20 de abril ETA ya envió una primera carta en la que anunciaba su intención de cesar su actividad y pedía perdón a las víctimas."Como consecuencia del cambio estratégico de toda la izquierda abertzale, ETA ha llevado a término el proceso iniciado en 2010, con la intención de abrir un nuevo ciclo político en Euskal Herria", continúan los firmantes. En dicho proceso, agregan, han sido "referencias fundamentales" la Conferencia Internacional para promover la resolución del conflicto en Euskadi, celebrada en 2011 y conocida como la Conferencia de Aiete, y elque ETA anunció tres días después. "La mayoría de vosotros fuisteis testigos directos de aquella oportunidad y, muchos de vosotros, también fuisteis firmes impulsores. Por desgracia, la Declaración de Aiete no pudo recorrer su camino, a pesar de coincidir con la voluntad de la mayoría de ciudadanos vascos, los estados francés y español lo hicieron imposible desde su mismo inicio", dice la organización.Sin embargo, agrega el comunicado, "ETA decidió seguir adelante" y en "su acción más significativa, le dio al pueblo sus armas y dejó en manos de la sociedad civil la responsabilidad de su desarme". La ciudadanía, por tanto, "es también el receptor fundamental de esta última decisión: porque. Porque se fundamenta en la confianza en la fuerza del pueblo. Y, sobre todo, porque quiere hacer una aportación en el camino hacia la consecución de la paz y la libertad en Euskal Herria".La organización, afirma, "ha apostado, con valentía y responsabilidad, por sacudir la situación de las últimas décadas y por la". Se cierra así un "ciclo histórico" de seis décadas sin "superar, en cambio, el conflicto que Euskal Herria mantiene con España y con Francia. El conflicto no comenzó con ETA y no termina con el final del recorrido de ETA".Pese a los esfuerzos por "encauzar por vías racionales el conflicto político", sostiene, no se ha logrado "llegar a acuerdos, ni entre ETA y el gobierno, ni entre los agentes vascos. Es una responsabilidad compartida y ETA asume la parte que le corresponde". Por ello, "la, y las oportunidades perdidas, entre otras, ha provocado el alargamiento del conflicto y ha multiplicado el sufrimiento de las diferentes partes". ETA vuelve a reconocer, en este punto, "el sufrimiento provocado como consecuencia de su lucha".La organización reconoce que Euskadi se encuentra ante "unade conflicto y construir su futuro entre todos" y llama a no repetir errores ni dejar "que los problemas se pudran". ETA asume que los "años de confrontación han dejado heridas profundas" y apuesta por "darles la cura adecuada". Algunas, dice, "todavía están sangrando, porque el sufrimiento no es cosa del pasado"."Por medio de esta carta, y con toda humildad, ETA os quiere hacer llegar una última opinión. En su opinión, la solución del conflicto y la construcción de Euskal Herria os necesita a todos vosotros, porque", remata la misiva y añade: "Los que hemos sido militantes de ETA, por nuestra parte, queremos confirmar nuestro compromiso en embarcarnos totalmente en esa tarea, cada cual desde el lugar que considere más oportuno, con la responsabilidad y honestidad de siempre".