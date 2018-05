Pedro Sánchez urge a Cs a no bloquear la regeneración en Madrid

Una situación de "emergencia institucional"

Cs, volcado en "no desencantar" a los votantes del PP

El secretario general del PSOE,, aseguró este miércoles que el socialistaque necesita la Comunidad de Madrid y apremió a Ciudadanos a no bloquear la regeneración "democrática e institucional" en esta región tras los "casos ininterrumpidos de corrupción" que ha sufrido el PP."Ciudadanos lo único que tiene que hacer es abstenerse. No le pedimos más, no le pedimos que nos apoye sinopara que no se bloquee la necesaria regeneración que necesita la Comunidad de Madrid", declaró Sánchez a su llegada a la celebración del Dos de Mayo en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, según informó Europa Press.Pedro Sánchez encabezó la delegación socialista que acudió a los actos conmemorativos del Dos de Mayo, y señaló que con su presencia quiere dejar claroen esta comunidad. Además, recordó que él fue durante cinco años concejal en Madrid y esta celebración no le es "ajena".Sánchez subrayó que esta región sufre unay de "emergencia institucional" y recordó que los cuatro expresidentes del PP que han dirigido la Comunidad de Madrid "de una u otra manera están siendo investigados por la justicia". "No estamos hablando de un problema de nombres sino de un problema de un partido, que sufre una corrupción sistemática", enfatizó.En este sentido, destacó que si Cs, su "aliado" de gobierno, afirmó que el PP es un partido "en descomposición" y "podrido", le emplazó a actuar con coherencia y permitir un gobierno dirigido por Ángel Gabilondo en la Comunidad de Madrid, que, a su entender, representa "ejemplaridad", "solvencia" y tiene una"Creo que estamos todos los partidos políticos, obligados a dar un paso al frente por responsabilidad institucional para la regeneración democrática e institucional en la Comunidad de Madrid", manifestó, para criticar que el partido de Albert Rivera esté "más en no desencantar a los votantes ya desencantados del PP".En este sentido, Sánchez volvió a solicitar al partido de Albert Rivera que se abstenga en la investidura para que Ángel Gabilondo pueda ser investido. "Con esa abstención estaremos dandopara la regeneración política tan necesaria en Madrid", aseveró, para lamentar que hasta ahora no hayan tenido "ningún éxito" en sus conversaciones con el partido naranja.El líder del PSOE afeó a Ciudadanos que siga manteniendo al PP al frente del Gobierno regional cuando dice que es un partido "podrido", algo que calificó de "bastante incoherente". Por eso, llamó a la "responsabilidad" porque los madrileños no "se merecen" estar un año a la espera de elecciones.Ante los datos de las encuestas que se están publicando –en los que aparece en tercera posición detrás de Cs y el PP–, Pedro Sánchez dijo que queda "mucho" para las elecciones. "", aseveró, para añadir que cuentan con el "mejor de los candidatos" y representan "el tiempo nuevo" que "necesita" la región.