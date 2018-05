INSISTIR !!!



Los pensionistas no dan tregua. Una vez más,para seguir defendiendo el sistema público de pensiones además de protestar contra el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PNV para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.Las movilizaciones de este sábado fueron convocadas por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones ( Cedspp ) que en su valoración de dicho acuerdo dejaron claro que no quieren “parches” en referencia alde la aplicación del coeficiente que: “El problema sigue estando ahí, pues hay que derogar completamente esa ley de 2013 que establece el factor de sostenibilidad y el Índice de Revalorización de Pensiones”. El pacto también incluyeasí comoDefienden que, con su presión, consiguieron que el Gobierno cediera y “el dinero para las pensiones ha aparecido donde decían que no lo había”. También recogen otras exigencias como medidas para la reducción de la brecha de género en las pensiones , que se garantice lao restablecer la jubilación ordinariaLas protestas de este sábado se suman a las concentraciones y marchas multitudinarias en defensa del sistema público de pensiones que comenzaron en febrero y marzo. Las primeras consiguieron que el debate de las pensionesy que se celebrase un Pleno monográfico en el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció, entre otras medidas. Esta propuesta fue respondida con una nueva ola de manifestaciones en todo el país . En abril, CCOO y UGT también consiguieron movilizar a miles de ciudadanos . Pero parece que todavía quedó indignación para este cinco de mayo.En Madrid, fueron miles las personas que a las 18.30 abarrotaron la plaza Reina Sofía y –precedidas de grandes lazos marrones –recorrieron el centro de la capital hasta la Puerta del Sol. Junto a la Coordinadora también participaron otras organizaciones, como los, y mostraron su apoyo políticos como Rafa Mayoral, Ramón Espinar o Julio Rodríguez deUnapara los que la reciben ahora y para los que vengan después, coinciden en reivindicar Pablo y Luis. No es la primera vez que salen a la calle en estos meses, como tampoco lo es para José, que ha ido a todas las protestas de Madrid, harto de. “Nosotros tenemos la vida medio andada, pero a vosotros os queda mucho”, insiste María. De ese “vosotros” forma parte Álvaro, que con 25 años está todavía en su primer trabajo y se moviliza por su futuro., recordaban en algunos carteles, mientras que otros denunciaban que “Su corrupción roba mi pensión”, o exigían equiparación entre comunidades autónomas y una ley de residencias “para el respeto a los mayores”. “Qué vergüenza, nos roban las pensiones, sanidad y dependencia” fue una de las consignas más coreadas hasta su llegada al final del recorrido, en Sol, donde se leyó un manifiesto en el que insistieron en su peticiones.Alrededor de, según el Ayuntamiento de Bilbao, se manifestaron por las calles desecundando la convocatoria de los pensionistas de Bizkaia, que reclamaron "pensiones dignas" y advirtieron de que el "logro" que supone la subida anunciada por el Gobierno central del 1,6% para este año, por lo que hay que "proseguir la lucha".Miles de pensionistas demandaron enunas pensiones públicas "dignas", reclamando unamensuales y actualizada en función del IPC.Losvolvieron a tomar las plazas de Galicia para lanzar el mensaje de que continuarán con las movilizaciones para pedir unas "pensiones dignas", ya que creen que el acuerdo entre el Gobierno y el PNV será "un espejismo" yque reclaman, informa Europa Press.Diez localidades de la geografía gallega –A Coruña, Vigo, Santiago, Ourense, Lugo, Pontevedra, Ferrol, Ribadeo (Lugo), Noia y A Pobra do Caramiñal (A Coruña) – albergaron concentraciones convocadas por el Movemento Galego en Defensa das Pensións Públicas ( Modepen ).En, cerca de un millar de personas reiteraron sus reivindicaciones en defensa de las pensiones para decir "basta" a lasque obtienen.Uno de los portavoces de la Cedspp, Jesús Isabel Martín, explicó, en declaraciones recogidas por Europa Press, que los pensionistas volvieron a salir a la calle para protestarque se pretende hacer con las pensiones.En, unas 2.000 personas, según estimaciones de la Policía Nacional, reiteraron sus reivindicaciones en defensa del sistema público de pensiones y reclamar su blindaje en la Constitución.