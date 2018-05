Suspendido el desahucio de una familia en la casa vallecana fotografiada por Capa

Suspendido el desahucio en Peironcely 10, pero no se cancela. La familia Sánchez Merzán sigue en riesgo. Pedimos al Ayuntamiento de @MADRID, al consejero de Políticas Sociales @carlosizqtorres y al dueño del edificio que aprovechen este tiempo para evitar un dramático final. pic.twitter.com/dL6Ic5ExJF — #SalvaPeironcely10 (@SalvaPeironcely) 7 de mayo de 2018

El desahucio de una familia con tres hijas que viven en Peironcely 10, la casa del madrileño barrio de Vallecas inmortalizada por Robert Capa durante la Guerra Civil, y que estaba previsto para este martes ha sido, informa Europa Press.Así, según ha informado #SalvaPeironcely, a primera hora de la mañana de este lunes, David Sánchez y Ljubica Merzán, acompañados de los abogados que colaboran con la parroquia San Carlos Borromeo, han presentado estay el Juzgado ha informado de que el señalamiento está, han indicado desde la Plataforma, que ha considerado que este aplazamiento abre la posibilidad a lograr un entendimiento entre todas las partes implicadas con el fin de solucionar la "difícil situación" de la familia Sánchez Merzán y "no poner en riesgo el futuro de sus tres hijas".En este sentido, #SalvaPeironcely10, plataforma integrada por más de 20 entidades nacionales y extranjeras en defensa de la conservación del edificio y del derecho a una vivienda digna de sus actuales inquilinos, ha instado al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid ade la casa inmortalizada por Capa y ha reiterado su solicitud al dueño del edificio para que paralice el desahucio ahora retrasado.El matrimonio recibió el pasado jueves, por tercera vez, una comunicación de la Consejería de Políticas Sociales y Familia instándoles a que presenten de nuevo toda la documentación que ya han presentado en ocasiones anteriores, con el fin de que puedan acceder a laEsta ayuda les fue cancelada en julio de 2017 "debido ade los servicios sociales del Gobierno madrileño y, desde entonces, no han conseguido reactivarla", aseguraron.Tal y como detalla la asociación en un comunicado, el error consistió en que David y Ljubica, aconsejados por su trabajadora social, solicitaron(Plan de Activación para el Empleo) incompatible con el RMI, con el fin de que lograran acceder a la ayuda cuya gestión administrativa fuera más rápida, para luego anular la de concesión más lenta.De este modo, se les notificó la concesión de ambas al mismo tiempo, ante lo que ellos solicitaron la suspensión de la ayuda del paro. Sin embargo,. "Desde entonces, hace ya casi un año, a pesar de haber tramitado nuevas solicitudes para el RMI en varias ocasiones, no han conseguido reactivarlo", han apuntado.La coordinación de la plataforma dirigió el pasado viernes unal consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid,, solicitándole que reactive "a la mayor brevedad posible" la ayuda del RMI para David, Lbjubica y sus hijos. Además, envió una carta al dueño actual del edificio, Luis Santiago Barrena Iturbe, "apelando a su humanidad y empatía" con la situación de la familia, para que paralice el inminente desahucio y le comunicaron que la plataforma está haciendo gestiones con el Ayuntamiento de Madrid con el fin de poder paliar en parte la deuda de estos inquilinos.