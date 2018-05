Rajoy llama a Rivera "aprovechategui" por hacer oposición con la crisis catalana

Hemos sabido por la Fiscalía que los separatistas llevan pagando su golpe con dinero del Estado desde 2014 ante la inacción de Rajoy, que ni siquiera recurre al TC el voto delegado de los prófugos Puigdemont y Comín. Cs no legitimará esta dejación de funciones en Cataluña. pic.twitter.com/Zk6rpMP3ri — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 9 de mayo de 2018

El "acontecimiento" de Cifuentes

M. Rajoy ha colocado al frente de la Comunidad de Madrid a un asesor de Aguirre y Cifuentes, garantía de que todo seguirá igual. No se puede confiar en el PP y su escudero naranja para acabar con la corrupción. pic.twitter.com/1yKOMwnf41 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 9 de mayo de 2018

Elllevaba semanas sin celebrar sesiones de control al Gobierno. Pero este miércoles ha quedado claro que nada ha cambiado, que todo sigue igual. Que el tiempo parece no haber pasado. Los partidos se han dedicado a echarse los trastos a la cabeza con altas dosis de 'y tú más' y las preguntas a las que ha tenido que someterseversaban sobre los mismos temas que llevan versando desde el inicio de la legislatura: corrupción y Cataluña.Precisamente, ha sido en materia de CataluñaLa pregunta se la hizo Albert Rivera, líder de Ciudadanos. Y un día después de que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dejara al partido naranja muy cerca del PP, el presidente espetó al líder de Cs que su estrategia en Cataluña, sus críticas al Gobierno en esta materia no le iban a reportar votos. Que, a su entender, el PSOE en este campo estaba siendo más responsable. Llegó a hablar de mayorPara Rajoy, el comportamiento de Rivera a la hora de criticar al Gobierno en todo lo que tiene que ver con Cataluña de define con una palabra:¿Por qué el Gobierno no ha recurrido aún ante el Tribunal Constitucional el voto delegado en el Parlament de diputados prófugos de la justicia?", había sido la pregunta concreta de Rivera al líder del PP . Una cuestión a la que después sumaría el amago de retirar su respaldo al Gobierno en este asunto si el Ejecutivo no presenta un recurso. "No podrá contar con nuestro apoyo para aplicar la Constitución en Cataluña", diría."Esto le puede hacer perder votos y hacer que mucha gente no se lo tome en serio porque ve que está usted de aprovechategui en un tema importante", sentenció.El presidente defendió que no había hecho lo que le reclamaba el líder de Cs en su pregunta porque así se lo habían recomendado los servicios jurídicos. Pero que esto no le hacía "sospechoso de nada" porque había sido decisión suya poner en marcha elPor otra parte, la sesión de control de este miércoles estuvo dominada, también, por la crisis en Madrid tras la dimisión de Cifuentes, un episodio que el presidente calificó deEn respuesta a Pablo Iglesias (Unidos Podemos), sostuvo que él no "minimiza"que protagonizan miembros de su partido, sino que las "rechaza todas".conviene también en este tema una cierta ponderación", dijo Rajoy en su primera intervención. "Usted siempre me pregunta lo mismo. Se repite sin descanso alguno", añadiría después antes de recordar a Iglesias polémicas como la de la beca de Errejón o la crisis provocada por la diputada Carolina Bescansa hace unas semanas.