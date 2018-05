Los estudiantes cambian el aula por las calles para protestar por la "escandalosa sentencia" de La Manada

info Libre

Otra semana más, la polémica por la sentencia dictada contra los cinco integrantes de La Manada vuelve a llenar las calles. Esta vez, lo hizo tras lay la plataforma Libres y Combativas, que llamaron a todos los estudiantes a no asistir a clase y a acudir a las manifestaciones que se celebraron este jueves en más de una treintena de ciudades de toda España. Madrid, A Coruña, Málaga, Oviedo, València, Barcelona, Bilbao y, por supuesto, Pamplona, son algunas de las localidades donde se pudieron escuchar, de nuevo, los gritos de "¡No es abuso, es violación!", o "¡Yo sí te creo!".Según expuso el sindicato en un comunicado, la huelga pretende mostrar sutras la "sentencia aberrante" que "ha conmocionado a millones de mujeres, y también a una mayoría de hombres con conciencia". "Hemos llamado a la huelga general estudiantil en todo el Estado para denuncial la justicia machista, para pedir la inhabilitación y expulsión fulminante de los jueces implicados", denunció Ana García, del Sindicato de Estudiantes, en declaraciones a. En Madrid, la concentración se inició en la Puerta del Sol, donde acudieron, según el Sindicato, y derivó en una multitudinaria manifestación que a las 13.15 horas recorrió la Gran Vía en dirección al Ministerio de Justicia, en la calle San Bernardo.Con este objetivo, a partir de las 12.00 horas de la mañana, las calles y plazas de todas las ciudades que se sumaron a la movilización comenzaron a llenarse de unaque quisieron mostrar su repulsa al fallo que consideró que, en lugar de agresión sexual, lo que ocurrió en los Sanfermines de 2016 fue un abuso sexual. Y este es el motivo por el que, desde el pasado 26 de abril, miles de mujeres salieron a las calles en distintas convocatorias apoyadas siempre por el movimiento feminista.No es el caso de las protestas convocadas este jueves. Según explicó la sección estudiantil de la Comisión 8M a través de un comunicado difundido por las redes sociales, su organizaciónal entender que el Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas actuaron "de manera completamente unilateral, sin contactar en ningún momento al movimiento feminista". Es decir, apoyan el fondo de la movilización, pero no la forma de haberla convocado. "Durante todo el proceso de preparación de la huelga feminista del 8M, el Sindicato de Estudiantes ha rechazado asumir el rol de apoyo que el movimiento feminista estableció. [...] En lugar de eso, ha tratado de liderar y apropiarse de un proceso que nosotras estábamos construyendo de forma plural y colectiva", criticaron."Por ello no apoyamos la huelga estudiantil [...] e invitamos al Sindicato de Estudiantes ay tener en cuenta el trabajo y las posiciones del movimiento feminista a la hora de luchar contra la violencia machista, pues de lo contrario la lucha no podrá ser efectiva", añadieron.La convocatoria llega el mismo día que echa a andar la comisión que estudiará laencargada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a los pocos días de conocerse la decisión de los jueces. Comienza, no obstante, con polémica. Está formada por, y esta composición se produce después de la polémica surgida tras conocerse que, inicialmente, estaría integrada por 20 varones . La solución, además, es excepcional, pues la comisión no tiene ninguna jurista entre sus miembros permanentes.