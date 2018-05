¿Qué opinan las direcciones autonómicas de Podemos sobre la polémica del chalé de Iglesias y Montero?

Podemos Andalucía cree que no midieron bien el impacto" del chalé

La militancia de Podemos decidirá sobre el futuro de su secretario general,, y su portavoz parlamentaria,, entre el martes y el domingo. Así lo anunció este lunes el secretario de Organización del partido, Pablo Echenique , apenas dos días después de que Iglesias y Montero pusieran a disposición de los afiliados de Podemos sus cargos tras la polémica desatada por la compra de un chalet en Galapagar (Madrid) valorado en más de 600.000 euros.que generó la compra por parte de los dos líderes del partido morado, y las opiniones son muy distintas:El secretario de Comunicación de Podemos Andalucía,, advirtió este lunes de que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; y la portavoz parlamentaria del partido, Irene Montero,en la madrileña sierra de Guadarrama por un valor de 600.000 euros y ha dicho sentirse más de acuerdo con "la coherencia" del alcalde de Cádiz, José María González, que defendió su "compromiso de vivir como la gente corriente" en "un piso de currante".En el turno de preguntas en rueda de prensa, Pérez consideró queque tuvo este asunto y "no se midió bien", al tiempo que apuntó que se trató de "una decisión propia personal". "Veremos lo que pasa en la consulta. El debate está en las bases y hay que ver cómo se resuelve", señaló.Tras mandar un mensaje "claro y firme" dede la derecha mediática y de la extrema derecha, indicó que en las próximas horas habrá más detalles sobre el procedimiento para realizar esta consulta."La respuesta la tienen que dar las bases", señaló Pérez, quien, no obstante, dijo sentirse más cercano a "la coherencia" del alcalde de Cádiz, José María González. "Me siento más representado por esta valoración", indicó.El portavoz de Podemos en el Parlament,, aseguró que ve "compatible" la compra de un chalet valorado en 660.000 euros por parte de los dirigentes del partido Pablo Iglesias e Irene Montero con su continuidad en el partido.Asimismo, en rueda de prensa, Jarabo criticó este lunes elal que están siendo sometidos ambos integrantes a una "decisión personal". "Entiendo la polémica pero la parte personal se tiene que dejar de lado y", ha añadido.El diputado evitó pronunciarse sobre si le parece una "incoherencia" y asaeguró que "no es competencia" de su grupo parlamentario "hacer consideraciones sobre la vida privada de ningún miembro de algún partido político".Respecto a la consulta a las bases de Podemos, Jarabo explicó que "viene provocada por la" que sufren Iglesias y Montero y que la ve "desproporcionada". Igualmente, avanzó queEl portavoz de Podemos en el Parlamento de Navarra,, consideró que la compra del chalé por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero "denota cierta mentalidad pequeño burguesa que" del partido y reclamóque convocaron para preguntar a las bases si deben dimitir.Remarcó, además, que si finalmente decide participar en la consulta,y consideró que de un tiempo a esta parte el partido "parece que, hasta la derrota final".Couso, uno de los parlamentarios afines a la exsecretaria general de Podemos Navarra, expulsada del partido, afirmó, en declaraciones a los periodistas, que no le "sorprende" la adquisición de esta vivienda por parte de los líderes de la formación morada y recordó que cuando realizaron el cambio de portavocía en la Cámara foral ya dijeron que "".En este sentido, incidió en que la compra del chalé constata unaque, según dijo, "igual es la misma que se ha empleado para despedir trabajadores con la reforma laboral de Mariano Rajoy" o para "quitarse del medio a personas que incomodaban al sector oficialista".El secretario de Comunicación de Podemos Euskadi,, consideró que la compra del chalédel partido y defendió que la decisión de consultar a las bases si deben seguir ambos al frente de la formación es "honesta".Tras señalar que la consulta "no es revocatoria", argumentó que lo que el secretario general y la portavoz hicieron es poner sus cargos a disposición de la militancia mediante una consulta a las bases sobre su continuidad. ". No valoramos las decisiones personales ni la vida privada de los compañeros", afirmó, para añadir que aunque estén sometidos a un escrutinio mayor que una persona de la calle "no es justo sentirse acosado, perseguido y que tu vida privada se convierte en pública de esta manera".A su juicio, los dirigentes de Podemos hicieron un gesto que disipa "cualquier duda, honesto y sincero" e incidió en que "y han actuado con total transparencia".El secretario general de Podemos,aseguró, sobre la polémica, que la compra del chalé no le "gusta" y le ha "dolido". Ripa, que participó en la concentración convocada por los sindicatos para reclamar subida de los salarios, manifestó que "ni pretende ni quiere" decir lo que tienen que hacer las personas y él sólo explica lo que hace él y "lo que hace Podemos en Asturias". En este sentido destacó que en el Principado"En mi caso cobro 12 pagas de 1.965 euros, he donado 40.000 euros desde el inicio de la legislatura, vivo en un piso de alquiler en el barrio de Pumarín que me cuesta 300 euros y ese dinero fluye a proyectos sociales. Queremos dar el mensaje de que de la crisis y, no saldremos primero unos y luego otros, ese es el compromiso que yo asumo y que no espero que los demás lo hagas, pero lo considero la forma en la que yo veo que hay que actuar", dijo.En todo caso, Ripa criticó la "que están viviendo Pablo Iglesias e Irene Montero, con la mayor campaña de acoso y derribo de la democracia". Una persecución que va "desde el hospital hasta su domicilio y hasta cualquier aspecto de su vida privada", algo que no se vio anteriormente y que considera "peligroso a nivel democrático".. Jaén resaltó que, en su opinión, "viene" hacia Iglesias y Montero.De esta forma, Álvaro Jaén consideró que en este asuntoy que surgió ante las recientes encuestas que dan a Podemos un "suelo fuerte", cuando en realidad, dijo, la cuestión se circunscribe a la compra de una vivienda con el dinero que dos personas ganan en su actividad política.Así, Jaén dijo que la compra de esta casa y una hipoteca de 30 años no puede ser "debate nacional" y consideró que hay un "doble rasero" entre los que "roban y saquean lo público" y entre los que "toman una decisión personal que es hipotecarse 30 años"."Yo no lo haría a lo mejor, pero y qué, otros sí lo hacen, y", aseveró el secretario general de Podemos Extremadura a preguntas de los medios tras el acto institucional con motivo del 35 aniversario de la constitución de la Asamblea extremeña.La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid,, espera que Iglesias y Montero,convocada sobre su continuidad en el cargo tras la polémica adquisición de un chalé, porque considera que es una "irresponsabilidad" e implica "cargar sobre la espalda" del partido una decisión personal: "Las consultas están para otras cosas"."Esta decisión es de ellos dos,y es un error someterlo a consulta y confío en que estén a tiempo de retirarla", subrayó este lunes Ruiz-Huerta en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press. La diputada regional, que avanzó que no participará en la votación si ésta se mantiene, considera que con la convocatoria "han conseguido que toda la organización se implique en una decisión de ámbito personal". Cree queque un asunto "privado" se "cargue sobre la espalda" de la formación.Para Ruiz-Huerta, sería "más interesante" someter a votación de los inscritos de Podemos. Dice que este tipo de consultas "deberían" convocarlas los órganos políticos y los consejos ciudadanos y "tendrían que versar exclusivamente de cuestiones políticas".