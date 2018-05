Pablo Iglesias niega que salga dañado de la consulta y evita la autocrítica: "No tengo nada de que arrepentirme"

"Se equivocaron" los críticos con la consulta

El secretario general de Podemos,, reivindicó este lunes el "notable" apoyo del 68% que le dieron las bases del partido en la consulta celebrada sobre su continuidad en el liderazgo, tras la polémica compra de su chalé, y. "Creo que todo lo contrario", defendió., enfatizó Iglesias en una entrevista en Radiocable, recogida por Europa Press, en la que evitó hacer autocrítica respecto a ese porcentaje de rechazo, y aseguró que el "dato objetivo" es queAunque reconoció que, y aseguró que va a tomar "nota" de ese 31% que pide su dimisión", Iglesias explicó que la lección que saca de este episodio es que en Podemos tienen que ser "" para hacerles daño."He aprendido cosas en estos días, como que las reglas del juego de la política tienen una excepción que se llama Podemos.. Eso forma parte de las reglas de nuestro juego", criticó el líder del partido morado, que puso su cargo a disposición de las bases en una consultas tras las fuertes críticas internas que existían por parte simpatizantes y sectores como los anticapitalistas, por comprarse una chalé en la sierra madrileña de más de 600.000 euros.A este respecto, Iglesias señaló que las personas que decían que no tenía sentido convocar la consulta "se equivocaron" porque fuey, además, él y su pareja y portavoz parlamentaria, Irene Montero, cuya dimisión también estaba en juego, recibieron "un porcentaje notable de apoyo" que les "obliga a seguir con toda la ilusión"."Creo que actuamos como nunca ha actuado otro dirigente político en nuestro país, no escondiéndonos, no atrincherándonos en nuestro cargo, sinoa disposición de las bases, y creo que la respuesta de las bases ha sido contundente en dos direcciones", destacó, antes de señalar, por un lado, la alta participación, y por otro, el 68% de los apoyos recibidos.En esta línea, Iglesias defendió queni de esta decisión ni de haber dicho en el pasado que le gustaría seguir viviendo en Vallecas porque consideraba peligroso los políticos que se aíslan en chalés. A este respecto, el líder de Podemos argumentó que en aquel entonces decía la "pura verdad" pero que ahora su vida se ha vueltoy no quiere que sus hijos se vean afectados por el grado de exposición pública que sufre.Por todo ello, Iglesias cree que no sale dañado de esta consulta, en la que recibióen la Asamblea de Vistalegre II. "Creo que todo lo contrario. A partir de ahora, cada vez que algún dirigente político vea cuestionada su credibilidad, en la mente de todos los españoles va a estar el mecanismo revocatorio", aseguró, al tiempo que añadió que Podemos ya logró "imponer las primarias en España" y, ahora, los mecanismos revocatorios.