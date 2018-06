info Libre

“No queremos una comisión paripé”

Demandas al nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos

Los familiares de las víctimas delque el 24 de julio de 2013 se cobró la vida de 80 personas y dejó heridas a otras 144 vuelven a la indignación. Justo cuando se van a cumplir cinco años del terrible suceso, laque durante casi cuatro años y medio solicitaron a los grupos políticos comienza a andar. Pero, sin embargo, no de la manera que solicitaron. Ellosante el Congreso de los Diputados, mientras que los exministros de Fomento José Blanco y Ana Pastor serán los últimos en enfrentarse a la Cámara. Y esto, según entienden las víctimas, les perjudica. "Por suerte o por desgracia, los que tenemos el mayor conocimiento sobre esto somos nosotros, así que nos gustaría contestar a determinadas cosas que se vayan a decir en la comisión", denuncia el presidente de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez, a. "Al final, quien tiene la última voz tiene más protagonismo, sabe lo que han dicho todos los anteriores y va a quedar su palabra como la última", critica.Pero, además, esta no es la primera polémica a la que se enfrentan. Una vez se aprobó la creación de la comisión, estuvo casi siete meses bloqueada por diferencias entre los grupos a la hora de consensuar su presidencia. En un primer momento, como recuerda Domínguez, iba a estar presidida por Foro Asturias, "es decir, el PP", el único grupo que votó en contra de que se constituyera. Esta decisión se tomó por "un". "No entendíamos cómo el PSOE decidió esto", critica Domínguez. No lo entendían, sobre todo, porque la diputada socialista Pilar Cancela, el mismo día que su grupo votó a favor de la creación de la comisión, prometió a las víctimas que caminarían juntas.La posición del PSOE, por tanto, les decepcionó. Y ahora vuelven a ese sentimiento. "Lo primero que hemos visto es que hay un acuerdo tácito entre PP y PSOE, que tienen una mayoría ponderada, para hacer laen lugar de hacerla lo más objetiva posible", critica Domínguez.La comisión comenzará a recibir a los comparecientes a finales de este mes de junio. En total, serán 49 personas. Después de las víctimas, llegará el turno dely, como colofón, tomarán la palabra los exministros Blanco y Pastor, la actual presidenta del Congreso de los Diputados. Según el propio presidente de la comisión,(PDeCAT), la idea es que acudan tres comparecientes en cada una de las dos sesiones por semana que se desarrollarán a lo largo del mes de julio.La comisión, por tanto, no comienza con buen pie por parte de las víctimas, que ven mermadas sus expectativas de cara al inicio de las comparecencias. "Al final lo que estamos viendo es que el PP y el PSOE están juntos en esto., queremos una comisión objetiva, profesional y que llegue al fondo de la cuestión", insiste Domínguez. "Si empezamos así… imagínate lo que pasará dentro del Congreso", lamenta.No vieron objetividad ni voluntad de conseguirla desde el primer momento porque, según entienden, la comisión la están fabricando a su gusto PP y PSOE, que son los que más perjudicados pueden salir de la comisión. El PSOE, porque su exministrofue quien inauguró la línea ferroviaria donde ocurrió el accidente; y el PP por tener a varios exministros implicados:, la entonces ministra de Fomento, y, el que era Secretario de Estado de Infraestructuras.Ante las protestas de las víctimas, En Marea propuso este jueves que también sean los que cierren las comparecencias, aunque el desacuerdo entre los grupos hizo que esta cuestión quede en el aire. De momento, lo seguro es que, además de los familiares, desfilarán por el Congreso losAntonio González Marín y Gonzalo Ferré Moltó; José Teófilo Serrano,de 2009 a 2013; y el, Christopher Carr. Confirmaron, además, como viene siendo habitual en este tipo de comisiones de investigación, el formato interrogatorio (cinco minutos de exposición para el compareciente y siete para cada grupo) y el voto ponderado, es decir, en función de la representatividad que cada grupo parlamentario tiene en el hemiciclo.Con este escenario, la Plataforma Víctimas Alvia 04155 envió una carta al recién nombrado ministro de Fomento, José Luis Ábalos , para trasladarle sus demandas. Le solicitan, así, la constitución de "una, tal y como lo reclama la Unión Europea y el informe de la Agencia Europea Ferroviaria" y, además, que se reúna con ellos para "tratar algunos asuntos relevantes sobre el accidente", tal y como explica Domínguez en la misiva que hizo llegar al nuevo titular de Fomento.Quieren saber, además, si se va a cesar "a los cargos imputados de Renfe y Adif", conocer la "auditoría sobre el cumplimiento de la legislación en materia de seguridad en lacirculación que la exministra Ana Pastor encargó al Secretario de Estado" y la colaboración del Ministerio "tanto con el juzgado como con la comisión de investigaciónparlamentaria entregando toda la documentación que se solicite".El ya expresidente del Gobierno,, se despidió del cargo sin conceder a las víctimas la reunión que le solicitaron también por carta en enero de 2017. Ni siquiera tuvieron contestación a la petición. "Nos merecemos una respuesta", dijo Domínguez entonces. Pero nunca llegó. La única que sí les recibió fue la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, aunque la sensación de los familiares al término del encuentro tampoco fue positiva:, dijo Domínguez.Ahora, esperan que el cambio de cartera les permita dar un giro a la situación. Para ellos, es la única manera de "obtener la verdad y justicia" por la que luchan y poder, así,