La contaminación atmosférica afectó en 2017 a 1,3 millones de españoles más que en 2016

Publicada el 20/06/2018 a las 13:02 Actualizada el 20/06/2018 a las 13:03

El añofue otro periodo negro en términos de contaminación atmosférica en España , a pesar de la creciente sensibilización con respecto al problema entre instituciones y ciudadanía.como partículas en suspensión, dióxido de nitrógeno, ozono troposférico y dióxido de azufre por encima tanto de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como de las normas europeas y españolas, mucho más laxas.y que provoca numerosas afecciones a la salud, 0,6 millones de personas más que en 2016, y, un aumento de 1,3 millones de afectados. Ecologistas en Acción ha ofrecido este miércoles los datos en el informe titulado La calidad del aire en el Estado español durante 2017, coordinado por el investigador Miguel Ceballos., las grandes urbes señaladas habitualmente en esta problemática por sus altos niveles de tráfico rodado. El transporte y las aglomeraciones no son los únicos culpables, también la industria y la generación de electricidad. Así, el informe señala a Algeciras, Avilés, Bailén, Bilbao, A Coruña, Gijón, Granada, Marbella, Murcia, Puertollano, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Talavera de la Reina y Villanueva del Arzobispo como lugares que superaron en 2017 el máximo de contaminación atmosférica dispuesto por la directiva europea traspuesta a la legislación española. La única nota positiva es València, que, que se han quedado por debajo del límite., como ya advirtió la organización a principios de año, sigue siendo la ciudad más señalada , a pesar de las medidas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Manuela Carmena. Con respecto al dióxido de nitrógeno, es la única urbe española "y una de las pocas aglomeraciones europeas"(la media de todas las mediciones),, es decir, el máximo que no puede superarse durante un episodio y que la norma europea fija en 200 microgramos que no debería rebasarse más de 18 horas en ninguna estación.Ecologistas en Acción señala a la "recuperación" de la crisis como causante de estas malas cifras., el descenso en el consumo energético y, en general, la ralentización de la actividad económica. Desde la crisis, solo dos años han superado a su antecesor: 2015 y, ahora, 2017. ", la industria y la producción de electricidad, con el consumo energético en los niveles del inicio de la crisis (…). El aumento de la contaminación del aire en 2017 es consecuencia en primera instancia de la nueva coyuntura económica, alertando de un cambio general de tendencia tras años de reducción de los contaminantes clásicos", afirma el informe.Además,, que ha venido para quedarse, también tiene su reflejo en los datos de 2017. El pasado año fue el más caluroso de la historia de España desde que se tienen registros y el segundo más seco, las peores condiciones climáticas para la contaminación atmosférica. La ausencia de lluvias y de viento no ayuda a dispersar la acumulación de contaminantes en los grandes focos de polución; además, pone en cuarentena la generación hidroeléctrica,, grandes contaminadoras. El autor del documento, sin embargo, advirtió: el cambio climático no es el causante de la pobre calidad del aire, no es un agente contaminador per se, solo empeora sus efectos. La industria, la generación sucia de electricidad y el transporte con combustibles fósiles son los culpables., afirma Ecologistas en Acción, que recuerda que según la Agencia Europea de Medio Ambiente cada año se registran hasta 30.000 muertes prematuras en España por la poca calidad del aire. Además, según el Banco Mundial, los costes sanitarios derivados de la contaminación atmosférica representan al menos 50.000 millones de dólares al año en todo el mundo.