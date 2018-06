Feijóo sostiene que en Galicia la gente "está harta" de que tenga que dar tantas explicaciones sobre sus fotos navegando con un narcotraficante

Publicada el 21/06/2018 a las 09:37 Actualizada el 21/06/2018 a las 10:31

El presidente de la Xunta,, ha descartado este jueves que sus fotos con el narcotraficante arousanohayan pesado en su decisión de no concurrir como candidato en las primarias del PP para suceder a Mariano Rajoy. "Todas esas fotos de hace 25 años no es que las haya explicado, es que la gente al menos en Galicia está. No sería posible si tuviera algún miedo a esas fotos ser presidente de la Xunta", ha explicado en una entrevista en la Cope con Carlos Herrera.Núñez Feijóo, tal y como publicó El País en marzo de 2013, aparece en varias fotografías con el capo gallego en los años noventa navegando por la ría de Vigo. Él mismo reconoció que viajó con Dorado, en aquellos años un referente del contrabando de tabaco en Galicia, a la localidad portuguesa de Cascais y a la isla de Ibiza ya que este solía organizar fiestas con familiares y amigos.La incomodidad de Feijóo tras trascender esta escandalosa relación de amistad ha sido una constante desde la publicación de las imágenes. "Son lo que son: simplemente unas fotos", dijo en su primera comparecencia pública. En ese momento, Dorado cumplía una condena de 14 años de cárcel por narcotráfico.En un programa de Salvados emitido en marzo de este año, llegó a decir que en aquella época no sabía que Dorado se dedicaba a actividades ilegales., en un momento muy tenso, le enseñó en su tablet varias portadas de diarios de esos años donde se relacionaba a Dorado con el narco contrabando.