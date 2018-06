"¡Oferta! Violación grupal a 6.000€": miles de personas se manifiestan contra la puesta en libertad de La Manada

Publicada el 22/06/2018 a las 18:28 Actualizada el 22/06/2018 a las 21:34

Las feministas tomamos las calles contra un sistema judicial que legitima la cultura de la violación y no está a nuestra altura. #JusticiaPatriarcal pic.twitter.com/R8COoEaX6I — Feminismos Madrid (@FeminismosMad) 22 de junio de 2018

Protestas en otras ciudades

#Fotos | Manifestación en Valencia contra la puesta en libertad de 'La Manada' https://t.co/69UWTZZV1X — LAS PROVINCIAS (@lasprovincias) 22 de junio de 2018

Los miembros de La Manada, condenados a nueve años de prisión por delitos de abuso sexual, ya están en la calle.. Miles de mujeres se manifestaron ende dejarles en libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros.Las movilizaciones comenzaron a convocarse apenas se supo la decisión el jueves. Pamplona, Barcelona, Donostia y otras ciudades acogieron múltiples protestas la misma tarde del anuncio.En Madrid, el movimiento feminista convocó para este viernes a las 19 horas una concentración frente al Ministerio de Justicia bajo el lema La justicia les ampara, las feministas respondemos.Este escenario ya fue testigo de otras protestas relacionadas con el caso de los Sanfermines de 2016, un reflejo de las que proliferaron por todo el país. Este viernes, volvió elque corearon en noviembre las miles de personas que atestaron la entrada al Ministerio para mostrar su apoyo a la víctima cuando, poco después de comenzar el juicio, el juez aceptó un informe realizado por detectives sobre la vida privada de la joven que concluía que la denunciantePero fue la sentencia del juicio y su condenalo que provocó unas protestas tan masivas y espontáneas como las actuales.En la nueva jornada de protesta de este viernes, el espacio ocupado por la sede ministerial volvió a quedar –por mucho margen– pequeño para albergar a todos los que se acercaron a mostrar su rechazo a la decisión judicial. De hecho, la continua corriente de manifestantes obligó a cortar la calle de San Bernardo y, más tarde,y se encaminó a Gran Vía.Aunque eran mayoría, a la concentración no sólo acudieron mujeres –"Nos están violando a tod@s", portaba en un cartel un hombre–, además de que la indignación que levanta el caso es intergeneracional y participaron personas de todas las edades."No es no, lo demás es violación" y "no es abuso es violación" fueron las consignas más repetidas.o "fuera machistas de los juzgados", fueron otras denuncias coreadas.", ironizaba un cartel junto a otro que señalaba que "Nuestra mejor arma es la sororidad"."No tenemos miedo", recordaron una vez más.La movilización fue generalizada y ciudades de toda España acogieron también este viernes múltiples protestas. En, cientos de personas se concentraron en la Plaza del Cardenal Belluga para arremeter contra la “justicia patriarcal” y bajo el lema, informa Europa Press.Como en Madrid, la multiduniaria concentración deacabó siendo una marcha. Antes de que los manifestantes comenzaran a moverse tras el lema de la pancarta central de, el recién nombrado delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, comentó a los medios su voluntad, y la del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, de escuchar a la ciudadanía y de la necesidad de que las mujeres se sientan seguras.Cientos de personas se acercaron frente a la Delegación del Gobierno enpara denunciar queen España. Convocados por la Asamblea Feminista de Cantabria, los asistentes acudieron con cazuelas y silbatos y colgaron carteles en la fachada de la Delegación con fotos de los miembros de La Manada y con consignas como "Ellos violan, la justicia permite".También enla Plataforma8MToledo convocó en la Plaza de Zocodover una protesta en la que se leyó un manifiesto en el que se lamentaba que, con esta decisión, "la justicia patriarcal ha vuelto a", generando la consiguiente "alarma social".Las principales ciudades asturianas,, acogieron sendas concentraciones de la mano de la Plataforma Feminista de Asturias. "Los jueces españoles, amparan violadores", "esta sentencia, también es violencia" o "la noche y la calle, también son nuestras" fueron algunas de las consignas que se escucharon.Miles de personas se concentraron, convocadas por colectivos y organizaciones feministas. Así, por ejmplo, en Málaga, unas 3.000 personas, según la organización de la Plataforma Violencia Cero, mostraron su rechazo en la Plaza de la Constitución, mientras que en Sevilla más de un millar de personas protestaron en Plaza Nueva, frente al Ayuntamiento de la capital.