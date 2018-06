El PNV precisa que el nombre de Andrés Gil no cuenta con su apoyo y ERC no lo tiene claro

Publicada el 29/06/2018 a las 14:22 Actualizada el 29/06/2018 a las 14:23

El PNV ha precisado que la candidatura del periodista Andrés Gil para presidir RTVE no cuenta con el apoyo del partido nacionalista, lo que hace peligrar su aprobación en el Pleno del Congreso, donde se requiere un mínimo deLa candidatura de Andrés Gil, jefe de Política de eldiario.es, ha sido promovida porsegún ha confirmado este viernes por la mañana el secretario general del Podemos, Pablo Iglesias.El nombre tiene que ser ratificado por las Cortes y se necesita el voto a favor deen un primer intento o, en su defecto, al menos mayoría absoluta (176 votos), esos dos grupos sólo suman 151 diputados.Ciudadanos ya ha confirmado que se desvincula de las negociaciones de nombres y todo apunta que no apoyará ningún nombre pactado por los partidos sin concurso público, mientras que el PP mantiene su decisión de recurrir este procedimiento de renovación extraordinaria al considerarlo un "decretazo".En este contexto, PSOE y Unidos Podemos necesitan sumar el voto dey por ello la confirmación del PNV de que Andrés Gil no cuenta con el apoyo de sus cinco parlamentarios hace peligrar la elección.A ello se suma que tampoco Esquerra Republicana (ERC) garantiza su voto a favor, pues el pasado miércoles se estaba planteandoel Gobierno por la actitud de Pedro Sánchez en relación con la crisis catalana.