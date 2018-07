Más de la mitad de los españoles apoya exhumar el cadáver de Franco del Valle de los Caídos

Publicada el 15/07/2018 a las 17:13 Actualizada el 15/07/2018 a las 18:02

Más de la mitad de los españoles se muestra a favor de. Así lo refleja el Barómetro de La Sexta, que cifra en un 56,4% el porcentaje de consultados que ven con buenos ojos la intención del Gobierno de Sánchez . En contra se posiciona un 33,8% y un 9,8% no sabe o no contesta.La cuestión separa casi de manera inconciliable a los partidos, divididos entre los que se consideran de izquierda y los que se definen por la derecha., frente al 13,9% de los del PP que apoyan la medida. Los votantes de Ciudadanos están algo más divididos, con un 31,5% a favor y un 57,5% en contra.En cuanto a la ilegalización de la Fundación Francisco Franco , la opinión mayoritaria es a favor con un 56,4%. En cuanto a la división por partidos, Los votantes socialistas y de Unidos Podemos son los que apoyan en mayoría esa medida, mientras queTambién están en contra el 46,6% de los votantes de Ciudadanos, aunque casi dos de cada cinco (39%) de seguidores de Ciudadanos estaría a favor.Una posible expropiación del Pazo de Meirás a la familia Franco, considerado "inmueble público" por los expertos,, recoge el Barómetro. Un 22,3% está en contra de esta medida y un 8,9% no sabe o no contesta. El único partido que rompe la tendencia en cuanto a las preguntas anteriores es Ciudadanos, cuyos votantes se posicionan en mayoría a favor (54,1%). El 84,1% de socialistas consultados, así como el 87,9%, aprueban la medida, frente al 56,7% de votantes del PP que la rechazan.