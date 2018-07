Podemos advierte de que el asunto del Rey Juan Carlos no se puede solventar con explicaciones del CNI a puerta cerrada

Publicada el 16/07/2018 a las 17:47 Actualizada el 16/07/2018 a las 18:44

Tiene que responder de su conducta

Comparecencias de Robles y Montero

El secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos,, ha advertido este lunes de que las presuntas irregularidades cometidas por el Rey Juan Carlos a juzgar por las revelaciones de realizadas por Corinna zu Sayn-Wittgenstein no se pueden "solventar" con una comparecencia secreta en el Congreso del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán.Así ha reaccionado el grupo parlamentario de Unidos Podemos tras conocer que el responsable de la inteligencia española ha pedido acudir al Congreso para dar cuenta de este asunto apenas dos días después de que su formación emplazara al resto de grupos a impulsar conjuntamente la creación de una comisión de investigación sobre esta cuestión.En una rueda de prensa en el Congreso, Mayoral ha recalcado que existen "indicios fundados" de que la Jefatura del Estado habría sido utilizada para una "trama corrupta" destinada a "eludir el pago de impuestos" y a "blanquear dinero"."Son tres hechos de especial gravedad institucional que no se pueden solventar en una comparecencia sobre la que los asistentes tiene que guardar silencio", ha subrayado Mayoral, recordando que los portavoces parlamentarios que forman parte de la Comisión de Gastos Reservadosante un órgano que sólo se reúne a puerta cerrada.El dirigente morado ha hecho hincapié en que "no toca" plantear esta cuestión en una comisión "de la que la ciudadanía está ausente" porque lo que reclama la sociedad es quehaya "luz y taquígrafos" y no "omertá" y "pactos de silencio"."Nadie puede estar por encima de la ley, según palabras del propio Rey Emérito todos deben responder de sus conductas", ha recordado Mayoral, incidiendo en que "ha llegado el momento" de que quien fuera jefe del Estado "responda a las suyas" y de que quien tenga información sobre las mismas la facilite al Congreso.En este contexto, ha insistido en exhortar al resto de grupos a firmar con Unidos Podemos lay ha garantizado que ya tienen apoyos suficientes para su registro. "Se va a debatir", ha garantizado.De momento, según han explicado a Europa Press fuentes de estas formaciones,ya han adelantado que suscribirán la iniciativa junto con Unidos Podemos , aunque este grupo aún no ha decidido cuando la llevará al registro del Congreso. Para registrar este tipo de peticiones se necesita al menos dos grupos parlamentarios o 70 diputados, una cifra que estas cuatro formaciones superan , ya que suman 81.Mayoral ha insistido en que hay que investigar este asunto por "salud democrática" y ha recordado que también tendrán que hablar del tema la ministra de Defensa, Margarita Robles , de quien depende el CNI y la titular de Hacienda, María Jesús Montero, cuya presencia reclaman para que explique si la Agencia Tributaria piensa abrir una investigación sobre la presunta evasión fiscal como han solicitado los inspectores."No es posible dar carpetazo", ha remarcado, volviendo a retar a quien considere que el Congreso no debe investigar a decir con claridad que existen "espacios de impunidad" y que para los Borbones "cualquier conducta está permitida"."Con la sensibilidad que hay ante la corrupción va a ser difícil poder asumir que pueda haber un pacto de silencio y que se imponga la omertá ante hechos de esta gravedad", ha avisado, antes de pedir a los partidos que "tengan dudas" que se piensen "muy mucho" qué van a hacer porque están "en juego cuestiones clave de limpieza y de salud del Estado".