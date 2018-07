Casado se reúne este martes con Aznar en la sede del PP

Publicada el 24/07/2018 a las 11:33 Actualizada el 24/07/2018 a las 11:41

El nuevo presidente del PP, Pablo Casado , se va a reunir este martes con el expresidente del Gobierno y exlíder de la formación José María Aznar en la sede del partido de la calle Génova, según han confirmado a Europa Press fuentes del partido.Este encuentro se produce después del que mantuvo este lunes , también en Génova, el recién elegido presidente del PP con su antecesor y expresidente del Gobierno Mariano Rajoy,, como la reunión del primer Comité Ejecutivo del próximo jueves en Barcelona.Durante su campaña para defender su candidatura a liderar el PP, Casado reivindicó tanto el "legado" de Rajoy como el de Aznar, y señaló que, afirmó el pasado viernes, antes de que comenzara el XIX Congreso nacional extraordinario del PP celebrado el pasado fin de semana, en el que Casado se hizo con la Presidencia del partido.Sin embargo, Aznar no fue invitado a este cónclave. Tras las quejas manifestadas por el expresidente por esa decisión, el presidente de la comisión organizadora (COC), Luis de Grandes, argumentó que Aznar renunció en 2016 a ser presidente de honor de la formación y queEn los últimos años, Aznar apenas ha acudido a Génova al Comité Ejecutivo, dado que cada vez era mayor su distancia con Rajoy. De hecho,en Cataluña y subrayó como Ciudadanos había ocupado su espacio.Así, sus declaraciones respecto a este y otros asuntos han provocado malestar en el PP en los últimos años. El expresidente, e incluso se ofreció para unir el centroderecha desde su posición.En esta ocasión, con motivo del congreso del PP para elegir al sucesor de Rajoy, Aznar decidió quedarse al margen de la campaña de primarias y no manifestar sus preferencias. No obstante, cabe recordar que en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015 dijo en un mitin que