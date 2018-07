El PDeCAT avisa a Sánchez de que su Gobierno "difícilmente durará" si el diálogo no avanza

Publicada el 30/07/2018 a las 11:00 Actualizada el 30/07/2018 a las 11:22

El diputado del PDeCAT en el Congresoha avisado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que su Ejecutivo "difícilmente durará" si no hay avances en cuanto al derecho de autodeterminación de Cataluña, los políticos presos y los objetivos de déficit.En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha alertado: "Nuestros votos no son gratis, sino que estánal resultado del diálogo político. Es evidente que, si en estos tres ámbitos no hay avances sustanciales, difícilmente el Gobierno de Pedro Sánchez durará".En la misma entrevista, el diputado de ERC en el Congresoha augurado que habrá "antes elecciones españolas que catalanas" y ha opinado que, después de una etapa de mucha inestabilidad política en Cataluña, sería bueno que la legislatura catalana tuviera recorrido.El diputado de EnComúPodem (ECP) en el Congresoha reclamado que "el alma más 'puigdemontista' del PDeCAT", porque supondría también un bloqueo para las oportunidades de Cataluña, en sus palabras.Campuzano ha añadido que este lunes se reúne la dirección ejecutiva del PDeCAT para tomar decisiones sobre la composición del grupo parlamentario en el Congreso: "Intuyo que no habrá demasiados cambios", ha apuntado.