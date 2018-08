Interior ordena un estudio para valorar la utilidad pública de asociaciones como Hazte Oír

Publicada el 17/08/2018 a las 18:31 Actualizada el 17/08/2018 a las 19:53

El ministro del Interior , Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado la realización de un, incluida Hazte Oír, con el objetivo de comprobar si cumplen o no con los principios que se exigen para la concesión de utilidad pública, informa Europa Press.Fuentes del departamento han precisado que Interior quiere empezar a hacer una"en general" de todas las asociaciones, a pesar de que este es un proceso "que normalmente se hace a final de año".A través del twitter oficial, el Ministerio ha informado de la decisión de Grande-Marlaska de abrir un expediente para "ver si persiste la utilidad pública de Hazte Oír", que inició entre los meses de marzo y junio de 2017 una campaña que, según la organización,en los centros escolares. En el marco de la iniciativa, recorrieron diversas ciudades de España con un autobús bajo el lema 'Los niños tienen pene, la niñas tienen vulva. Que no te engañen'.Tras la polémica surgida, el Congreso aprobó una iniciativa para reclamar al Gobierno de Mariano Rajoy que incoase el procedimiento y los trámites necesarios para lade utilidad pública a Hazte Oír, alegando que sus actuaciones ", la intolerancia y discriminación de las personas LGTBI".A petición de Unidos Podemos y Esquerra Republicana (ERC), el entonces ministro del Interior Juan Ignacio Zoido tuvo que dar explicaciones ante la Comisión del ramo en el Congreso sobre la situación de Hazte Oír. En aquella ocasión, aseguró que no podía revocar la categoría de utilidad pública a la asociación y debía esperar a que haya unaque acredite que la organización ha incumplido la ley.Desde el propio grupo parlamentario socialista se han promovidopara la concesión de utilidad pública a las organización, y varios diputados han expresado su rechazo a Hazte Oír.Esta asociación fue considerada de utilidad pública en el año 2013, cuando estaba al frente de Interior Jorge Fernández Díaz . Al obtener este rango, las asociaciones cuentan con