Podemos propone al Gobierno quitar las deducciones por planes de pensiones para recaudar 2.000 millones más

Publicada el 01/09/2018 a las 12:24 Actualizada el 01/09/2018 a las 12:25

Revalorizar las pensiones con el IPC

Podemos ha propuesto al Gobierno eliminar las deducciones fiscales por invertir en planes privados de pensiones , medida con la que la formación calcula que el Estado podría ingresar, aproximadamente, mejorando las arcas de la Seguridad Social.Así lo ha avanzado el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique , en una entrevista a Europa Press, en la que ha indicado que esta medida esremitidas al Ejecutivo socialista para. Actualmente, las aportaciones que se realizan a fondos de pensiones privados tienen exenciones fiscales hasta un máximo de 8.000 euros anuales.El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que las deducciones por invertir en estos instrumentos de ahorro son regresivas porque benefician a las rentas más altas. Así, mientras que los ciudadanos con unase benefician del 29,3% de las reducciones fiscales, los que ganandisfrutan del 70,7% de las mismas.Otra de las medidas propuestas pory por los sindicatos, es destopar la cotizaciones sociales para elevar la recaudación. La base máxima por la que se cotiza en 2018 se sitúa en, correspondiente a un salario de 45.014 euros anuales. Con esta medida se lograría aumentar la recaudación enLa tercera medida esa las empresas por las cotizaciones, como tarifas planas y similares, "sobre lo que hay bastante consenso de que", según Echenique."Pensamos que con estas medidas se podríadel sistema de pensiones", ha subrayado el dirigente político, quien ha avanzado que estos temas se tratarán en una mesa de pensiones, de Seguridad Social y de Empleo que se reunirá próximamente con presencia de miembros del Ejecutivo y de la formación morada.En lo que sí ha llegado un acuerdo Podemos con el Gobierno es en latanto este año como el próximo con el Índice de Precios de Consumo (IPC) para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas."Hemos llegado a un acuerdo para que seen 2018 y también en 2019 con el IPC, dato que no se conoce hasta final de año. El PP y el PNV estimaron un cierto IPC, pero parece que va a ser superior", ha señalado Echenique.Respecto al modo de compensación a los pensionistas por el posible desvío del IPC, el dirigente de Podemos ha explicado que, "a principios del año próximo, cuando ya se sepa el IPC de 2018, si es superior al 1,6% establecido, separa que no pierdan poder adquisitivo en 2019, y", ha detallado.