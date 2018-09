Pedro Horrach: "Probablemente, con las grabaciones de Corinna se habría citado al rey emérito a declarar en 'Nóos'"

Publicada el 06/09/2018 a las 13:49 Actualizada el 06/09/2018 a las 14:08

Beneficios procesales

El abogado y exfiscal del caso Nóos , ha asegurado que, pese a ser "una hipótesis", "declarar al rey", en referencia a las grabaciones con el comisarioen las que la amiga del monarca explicaba que este último g, Iñaki Urdangarin, condenado en ese proceso.Así lo indicó en el marco de su participación en una sesión del ciclo Análisis VIU de la Universidad Internacional de Valencia, celebrado este miércoles y que se centró en el tema de la corrupción, según ha informado la institución académica en un comunicado. La jornada Encuentros con expertos en investigación de la corrupción estuvo organizada por Horrach, que centró su intervención en analizar las particularidades de la estructura judicial española y la figura y cEn el encuentro se trataron cuestiones como la visión del letrado sobre lasy la investigación de supuestos de corrupción en España. Antes de comenzar la jornada, el fiscal del caso Nóos explicó que, pese a ser "una hipótesis", "probablemente con las grabaciones de Corinna".Además, el abogado señaló eltanto en casos de corrupción como en cualquier otro, cuyo origen se encuentra en la estructura judicial actual, y más concretamente en la "competencias y funciones del juez de Instrucción".Horrach aseguró que la prevaricación "es la base para iniciar y desarrollar una". "El problema principal reside en probar la implicación de un cargo público en un caso de corrupción sin que su firma o implicación aparezca probada en ninguno de los expedientes administrativos de contratación", ha argumentado.El exfiscal indicó la "necesidad deque asumen los hechos en los que han participado y señalan al resto. Si los que han intervenido no delatan a sus superiores, difícilmente podemos probar la intervención de los máximos representantes políticos en un caso de corrupción"."Hay que ser prácticos y para que alguien delate a un compañero o un superiorLa verdad no llega sola, hay que buscarla y si no se utiliza a los coacusados es imposible encontrarla", recalcó.El ahora abogado apostó por un cambio legislativo. "Existe unapara dotar a los fiscales de mecanismos suficientes para, llegando incluso a ofrecer la impunidad", sostuvo en esta línea.Otro de los temas tratados a lo largo de la jornada de la VIU fueron las filtraciones, en las que el experto explicó que "es imposible controlar toda la información, pero gracias a los medios, se ha concienciado a la sociedad y ahora se condena mucho más la corrupción".