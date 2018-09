Podemos pide al juez reabrir la pieza de Corinna al considerar que no se ha hecho una "investigación efectiva"

Publicada el 13/09/2018 a las 19:03 Actualizada el 13/09/2018 a las 19:04

Podemos pide que Corinna pase de testigo a investigada

La inviolabilidad no es causa de desaparición del delito

Podemos ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea un recurso para solicitar lade la pieza denominada Carol, sobre laentre Corinna Larsen y José Manuel Villarejo, ya que considera que no se ha hecho una "investigación efectiva" de los hechos que la consultora germano-danesa relató al comisario jubilado, informa Europa Press.En el escrito presentado este miércoles, el partido morado acusa al magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de "" por no haber tomado "acuerdo alguno respecto de hechos presuntamente delictivos dea la Hacienda Pública" en los que, a su entender, han intervenido tanto Corinna Larsen como el rey Juan Carlos y Álvaro Jaime de Orleans-Borbón.Por tanto, opina que "sí existenpara continuar la investigación" y que esos indicios "permitena varias personas además de Don Juan Carlos I", ya que "la falta de investigación no ha permitido deslindar si los presuntos hechos delictivos se han perpetuado o han continuado cometiéndose más allá del plazo de inviolabilidad" del rey emérito.En las primeras páginas del escrito, Podemos admite que no está personado en esta pieza Carol, pero al sí estarlo en la principal, de la que han derivado el resto de piezas de la causa Tándem, considera que tiene "capacidad procesal" para laPara empezar, Podemos exige en su recurso que, tras la reapertura de la pieza, Corinna pase, pues "está claro" que, independientemente del régimen fiscal o de transparencia de Mónaco –donde ella tiene su residencia y su domicilio fiscal–, "no pudo levantarse un día y descubrir que tenía un terreno en Marrakech, sino que dichas transmisiones inmobiliarias tuvieron que recurrir forzosamente de su".En todo caso, considera que debería ser ella quien explicara este punto que ella misma contó a Villarejo y entonces decidir si sus afirmaciones gozan de credibilidad, pero reprocha al juez que mientras la pieza Carol estuvo abierta"Las declaraciones de doña Corinna tienen fuerza indiciaria suficiente para iniciar un, por lo que es labor de la Administración de Justicia poner en marcha los mecanismos de investigación necesarios para confirmar, desmentir y/o profundizar en esos hechos delictivos de los que ha tenido noticia", explica.Además de este testimonio, Podemos pide al juez lade otros implicados en esta pieza: deen calidad de imputado, y, Juan dey José Manuelcomo testigos. También solicita el libramiento de comisión rogatoria a Marruecos.Para el partido morado, el concepto dedel rey emérito "no puede servir de obstáculo ni límite absoluto para la investigación de unos hechos como los presentes". Y además, insiste, "pueden haberse producido o haber mantenido sus efectos una vez finalizado el periodo de inviolabilidad".En su opinión, "la inviolabilidad no puede operar como un límite absoluto que obligue a los órganos jurisdiccionales a cerrar a límite y de plano cualquier investigación penal donde haya una intervención indiciaria del rey, sea como conocedor de los hechos, sea como autor". Y es que, añade el escrito, la inviolabilidad no puede entenderse como "causa de".