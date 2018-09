'Abc' publica en portada que Sánchez plagió su tesis y el presidente anuncia que emprenderá acciones legales

Publicada el 13/09/2018 a las 09:16 Actualizada el 13/09/2018 a las 10:00

Las informaciones aparecidas en algún medio de comunicación que sostienen la existencia de plagio en la redacción de mi tesis doctoral son rotundamente FALSAS.

Emprenderé acciones legales, en defensa de mi honor y dignidad, si no se rectifica lo publicado. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 13 de septiembre de 2018

El presidente del Gobierno,z, emprenderá acciones legales si no se rectifican las informaciones periodísticas que le acusan de plagio en su tesis doctoral, según ha anunciado el Palacio de la Moncloa este jueves.El presidente afirma que es "rotundamente falso que su tesis sea un plagio" por lo que anuncia que emprenderá acciones legales en "", salvo que medie rectificación de la información publicada.El diario Abc publica este jueves en portada que Sánchez copió párrafos enteros de otros autores en su tesis. El rotativo informa que "tras un exhaustivo análisis, en el que hemos utilizado herramientas informáticas de detección de plagios, este diario ha corroborado la existencia de decenas de corta-pegas que constituyen lo que se denomina 'falta de integridad académica', según varios expertos universitarios consultados". El diario informa además de que el economista, mano derecha del socialista Miguel Sebastián en el Ministerio de Industria, le "ayudó" a hacer la tesis facilitándole "infinidad de datos e informes económicos del Gobierno" que versaban sobre la diplomacia económica del Gobierno de Rodríguez Zapatero.El periódico añade que el ahora presidente "copió párrafos enteros" de los economistas Julio Cerviño y Jaime Rivera, profesores de la Universidad Carlos III. Además, asegura que Sánchez "copió y pegó contenido de informes oficiales sin entrecomillar, incluida una presentación en Powerpoint del Ministerio de Industria de Miguel Sebastián".El periodista autor del artículo,, ha afirmado este jueves en Los Desayunos de TVE tener una copia original de la tesis y asegura que por parte del periódico no va a haber rectificación. "Está claro que Pedro Sánchez o yo mentimos", ha dicho, y respecto al plagio que denuncia el diario, asegura: "Tengo las pruebas que lo demuestran", informa RTVE.es. El diario digital OKdiario adelantaba este miércoles que un investigador del Ministerio de Industria fue el verdadero autor de la práctica totalidad del trabajo académico de Sánchez. Este jueves añade que Pedro Sánchez no sólo recurrió a Carlos Ocaña, para la elaboración de buena parte de su tesis doctoral. También "fusiló párrafos enteros de informes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con sólo pequeños retoques".La tesis doctoral del presidente del Gobierno, titulada Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012), tiene un total de 342 páginas con 424 citas a una bibliografía que incluye más de 150 referencias, como ha podido comprobar Europa Press tras una consulta a la única copia que existe de este trabajo de doctorado,en la biblioteca de la universidad privada Camilo José Cela de Madrid.El tomo, encuadernado en tapa de azul oscuro casi negro, ha sido consultado este miércoles 12 de septiembre por más de una docena de periodistas en la biblioteca del campus ubicado en el municipio madrileño de Villanueva de la Cañada, previa solicitud de consulta por escrito, donde los firmantes se comprometían adel contenido de la tesis de Sánchez, que el actual presidente del Gobierno defendió ante el tribunal el 26 de noviembre de 2012.Un total dehan consultado la tesis a lo largo de este miércoles y mañana hay otras diez peticiones, según han informado a Europa Press fuentes de la Universidad, que añaden que a lo largo del año otros profesionales de la información se han acercado para consultar el documento.El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, llevó este miércoles a la sesión de control al Gobierno en el Congreso ladesde hace tiempo sobre la tesis de Sánchez, quien se defendió asegurando que su trabajo está colgado en la Base de Datos de Tesis Doctorales (TESEO).Las dudas sobre la tesis del jefe del Ejecutivo parten de unas supuestas declaraciones del exministro de Industriaen un foro privado –desmentidas posteriormente por él– en las que habría dicho que la práctica totalidad del trabajo de Sánchez se lo hicieron en el departamento de Industria.Este miércoles tras el rifirrafe en las Cortes a propósito de la tesis doctoral del presidente, se produjeron colas de periodistas en la universidad privad(CJC) para leer el trabajo del presidente del Gobierno, cuya única copia está depositada en la biblioteca del campus.