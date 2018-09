Pastor asume la redacción del código ético de los diputados ante la incapacidad de los grupos para ponerse de acuerdo

Publicada el 23/09/2018 a las 12:39 Actualizada el 23/09/2018 a las 12:40

Todo parado desde febrero

Incompatibilidades y dedicación exclusiva

La presidenta del Congreso, Ana Pastor , ha decidido asumir desde la Mesa del Congreso, dada la incapacidad de los grupos parlamentarios para pactarlo. Esa normativa interna fueexigidas a la Cámara en el último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco). Informa Europa Press.El pasado febrero, la Mesa de la Cámara Baja encomendó a la Comisión del Estatuto del Diputado –encargada de velar por las declaraciones de bienes y actividades de sus señorías– que redactase este añoque no forme parte del propio Reglamento del Congreso pero que sea de conocimiento público. Otros parlamentos, como el Europeo, ya cuentan con normas de este tipo.De esta forma, el órgano de gobierno de la Cámara pretendía dar respuesta al informe del Greco, dependiente del Consejo de Europa, que señalaba quey que sus progresos son "limitados".En ese informe, el Greco daba de plazo este año para informar de nuevas acciones contra la corrupción en el Poder Legislativo y el Judicial, por lo que la Mesa encargó esa tarea a principios de año a la Comisión del Estatuto del Diputado, en ese momento presidida por el miembro del PP Leopoldo Barreda. Desde este mes está al frente el exministro de Energía Álvaro Nadal.Sin embargo, los grupos no avanzaron en sus trabajos, por lo que justo antes del receso estival la presidenta del Congreso les comunicó quesobre el que las distintas fuerzas parlamentarias pudieran trabajar con el fin de agilizar este proceso.Precisamente Pastor convocó a los portavoces parlamentarios a una comida de trabajo el pasado miércoles en la que les recordó que de este asunto ya se estaba encargando la Mesa del Congreso y les confirmó que ya se les haría llegar, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.El informe Greco, aunque destaca que todos los diputados y senadores están obligados a realizar una declaración de intereses económicos, de bienes y de actividades complementarias, también ve necesario que se incluyanen los tribunales españoles en el marco de conocidos casos de corrupción.A este respecto, la Mesa del Congreso encargó también en su día a la Comisión del Estatuto del Diputado que estudie la aplicación o no de esas propuestas con mayor detalle informativo, entre las que figura el valor de mercado de las propiedades y vehículos,, tipo de interés que pagan por los créditos obtenidos de instituciones financieras, información sobre regalos que reciben y los viajes a los que son invitados, así como los ingresos por sus actividades complementarias, incluidas las dietas y compensaciones.El PP fue el único partido que hizo pública una de las propuestas que tenía previsto verse en la Comisión del Estatuto del Diputado. En concreto, planteaba que, una iniciativa que llegó en plena polémica por el máster de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes.Por aquel entonces, el que fuera portavoz parlamentaria, Rafael Hernando, censuró queque en ésta y otras cuestiones ha el PP estaba poniendo encima de la mesa.Desde el inicio de la legislatura, los socialistas vienen defendiendo quepara actividades como la gestión del patrimonio propio, la creación literaria o la participación gratuita en programas y tertulias.ha provocado su rechazo a los informes sobre las compatibilidades de los diputados que la Comisión del Estatuto del Diputado ha elevado al Pleno del Congreso para autorizar las actividades privadas de sus señorías.El PSOE cree que, sin necesidad de cambiar el Reglamento del Congreso, se debería posibilitar que los diputados que quieren la compatibilidad comparezcan ante la Comisión del Estatuto del Diputado para defender su actividad, y que el órgano pueda hacer un seguimiento, peroPese a que se decidió que se estudiaría este asunto de una forma más amplia, el PSOE no se ha movido de su posición y, por tanto, no se han dado para tratar de buscar una solución intermedia. Precisamente este miércoles, en la reunión de Pastor y los portavoces, la nueva voz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, emplazó a su homóloga del PSOE, Adriana Lastra, a