Conductores y coches de VTC marchan por la Castellana de Madrid en contra del Decreto de Fomento

Publicada el 27/09/2018 a las 12:46 Actualizada el 27/09/2018 a las 12:47

"El dictado del sector del taxi"

Unosdel sector de vehículos de alquiler con conductor ( VTC ) han cortado los seis carriles centrales del Paseo de la Castellana de Madrid a la altura de la plaza de Cuzco, en protesta por laque el Ministerio de Fomento aprobará previsiblemente mañana por Decreto en Consejo de Ministros.Al grito de "no rompemos coches" y "queremos trabajar", y con los pitidos de los coches de fondo, los manifestantes iniciaron una marcha hacia la sede de Fomento, situada algo más al Sur en el mismoe la capital.Los manifestantes, ataviados con la habitual camisa y corbata con las que prestan servicio, portaban pancartas en las que se podían leer lemas como 'Por el derecho a trabajar', 'Por nuestros 70.000 puestos de trabajo' y 'Pedro mal... muy mal'.Minutos antes del comienzo de la manifestación, permitiendo circular por solo un carril, cuando tuvo lugar algún intercambio de pareceres con los taxistas que pasaban por la zona, a los que increparon al grito de "no rompemos coches, somos adecuados".Al comienzo de la manifestación, el presidente de Unauto , la patronal de VTC, Eduardo Martín, ha reprochado al Gobierno queque pretende aprobar para habilitar que las comunidades autónomas pasen a regular el sector y no querer sentarse a negociar con el colectivo."¿Eso es una política de consenso? ¿Dónde está el diálogo? Solo tenemos el dictado del sector del taxi", consideró el presidente de la patronal.Según Martín, con la manifestación protestan contra el Gobierno "que quiere mandar a 15.000 trabajadores a la ruina con el único objetivo de apoyar al monopolio del taxi"."Un Gobierno socialista apoyado por Podemos, que se supone que son gobiernos de izquierdas, ceden 15.000 familias para favorecer al monopolio del taxi", remarcó.