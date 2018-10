El Gobierno anuncia una reforma de los "aspectos más lesivos" de la LOMCE antes de Navidad

Publicada el 02/10/2018 a las 12:28 Actualizada el 02/10/2018 a las 13:11

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá , ha anunciado que llevará al Consejo de Ministros unade la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada en 2013 por el Partido Popular, antes de navidad."Ahora mismo estamos ajustandode aquellos aspectos que nos parecieron que más vulneraban la igualdad de oportunidades y cuando lo tengamos nos pondremos a hablar", ha detallado Celaá en el desayuno informativo organizado por Europa Press este martes 2 de octubre en el Hotel Villa Magna de Madrid.Entre los artículos de la también conocida ley Wert que el Gobierno pretende modificar se encuentra el 109.2, que introdujo el concepto de. "Vamos a buscar una reformulación de ese artículo", ha detallado Celaá, desmintiendo que el cambio de este artículo pueda perjudicar a la educación concertada. "La escuela concertada quedará como está", ha asegurado la ministra.La ministra ya había anunciado que el Ejecutivo de Pedro Sáncheza partir de los 13 años que establecía la LOMCE, y recuperar los programas de Diversificiación Curricular para apoyar a los alumnados con más dificultades de rendimiento. También las evaluaciones de diagnóstico en 4º de Primaria y en 2º de la ESO para "analizar planes para la mejora de los centros". También "la participación de la comunidad educativa" en los Consejos Escolares.Durante el desayuno organizado por Europa Press, Celaá, ha anunciado también que el Ejecutivo convocará uncon el objetivo de recoger aportaciones que se concreten en un acuerdo sobre la profesión docente antes de que finalice esta legislatura."Vamos a impulsar unaque ponga coherencia a los distintos elementos y fases de la profesión docente", ha afirmado Celaá, detallando que el foro de expertos será el "punto de partida" para que el Gobierno, "tomando en consideración" las opiniones y aportaciones de los profesionales, proponga un acuerdo sobre el profesorado antes de que acabe la legislatura.Celaá ha admitido que se trata de unay asume "el riesgo de fracasar en este debate", aunque ha proclamado que "nunca hay avances sin asumir riesgos". "Quizás en este momento se puede llegar a ese acuerdo", ha aventurado.Además, Celaá ha anunciado que el Observatorio de Becas y Ayudas al Estudio creado en 2010 se reunirá este mes de octubre para elaborar unpara el próximo curso 2019/2020.Según ha indicado la ministra, el sistema de becas experimentó "una profunda reforma" en 2013, entre cuyas consecuencias, "estuvo la disminución de las cuantías recibidas por estudiantes pertenecientes a familias con menor nivel de renta". Celaá ha recordado que, en algunos casos, esa caída de la cuantía llegó al 30%.La intervención de Celaá en el Hotel Villa Magna ha comenzado dedicada a la Formación Profesional (FP), adelantando que el Gobierno llevará en las próximas semanas al Consejo de Ministros la creación de cinco nuevas titulaciones de FP de grado superior, y ha adelantado que también está preparando otras"Queremos títulos útiles para las empresas y atractivos para los alumnos", ha afirmado Celaá, defendiendo que la FP "es una" que puede contribuir al "cambio de modelo productivo de la economía española" y requiere "una gran alianza entre empresarios, agentes sociales y el mundo educativo".La ministra ha recordado, además, que en el futuro no van a existir puestos de trabajo de baja cualificación por lo que ha abogado por dar uny, por este mismo motivo y para prevenir el abandono escolar, ha pedido a los empresarios que no contraten a "niños jóvenes" sin titular.Preguntada por el Consejo Escolar del Estado, que sigue presidido por Ángel de Miguel Casas, que fue director general de Formación Profesional durante la etapa de José Ignacio Wert al frente del Ministerio. "Hemos tenido la cortesía, la gallardía y la inteligencia de mantener a la persona que estaba y no estar nombrado a dedo por el gobierno de turno", ha defendido Celaá.La ministra de Educación ha abogado por que el presidente del Consejo Escolar del Estado sea una "persona de reconocido prestigio y además señalada por la comunidad educativa en su conjunto", y ha apostado por, pero "sin prisa".