Sánchez rechaza comparecer sobre su tesis doctoral en el Senado como le pedía el PP

Publicada el 09/10/2018 a las 11:55 Actualizada el 09/10/2018 a las 13:13

Una comisión de investigación si no comparece por su tesis

Sánchez 'en posición de rebeldía'

El Gobierno ha comunicado a laque el presidente, Pedro Sánchez , no comparecerá en Pleno el día 23 de octubre para hablar exclusivamente de su tesis doctoral , como había reclamado el PP, amparándose en que el Reglamento de la Cámara no establece estas comparecencias.Así lo ha anunciado el portavoz del PSOE en la Cámara Alta,, en rueda de prensa, en la que ha explicado que ha sido también el tono del PP el el que ha inclinado al Ejecutivo a no acudir por este asunto al Senado. "Han intentado forzar el traer al presidente, ha llegado a decir el portavoz del PP. Este Gobierno no acudirá ni de la solapa, ni de las orejas ni a rastras al lodazal que el PP quiere convertir esta casa", ha dicho Gil.El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó , ha anunciado la creación de unaen la Cámara Alta sobre la tesis doctoral de Sánchez, si no comparece antes ante el Pleno para tratar este asunto. Tras la confirmación del Ejecutivo de que el presidenteel día 23 a la cámara para explicar cómo realizó su tesis, como le pide el PP, Cosidó ha dicho que su grupo mantiene esta solicitud y que espera que el presidente "recapacite" y acuda al Pleno, porque si no lo llamará a comparecer en comisión. "El objeto serásobre su tesis, si ha mentido, si existe plagio y hay un engaño al conjunto de los españoles. De una forma u otra vendrá a esta cámara sobre su tesis doctoral por mucho que se resista", ha advertido Cosidó, cuyo partido cuenta con mayoría absoluta en el Senado.La Mesa del Senado cree que el presidente del Gobierno, no obstante, se ha situadoal negarse a acudir al Pleno de la Cámara para comparecer por su tesis doctoral, como le exige el PP, yque atienda esta solicitud así como la comparecencia también en Pleno sobre política migratoria. Será el presidente de la institución, Pío García-Escudero , quien remita una carta a presidencia del Gobierno reclamando que Sánchez atienda las dos peticiones, aprobadas por la Junta de Portavoces del Senado. El Gobierno ha comunicado este martes que no lo hará, porque no está obligado por el Reglamento del Senado. El vicepresidente primero de la Cámara Alta,, ha asegurado que la Mesa ha recibido "con sorpresa" la "insólita" negativa de Sánchez, "que podría calificarse como una posición de rebeldía".