Tardá asegura que una intromisión del Gobierno en la Fiscalía no debilitaría la separación de poderes

Publicada el 17/10/2018 a las 09:49 Actualizada el 17/10/2018 a las 11:27

Seguirá apoyando a Sánchez pero denuncia presiones

El PDeCAT no ve razones políticas para apoyar los PGE

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá , ha negado este miércoles que si el Gobierno instase a la Fiscalía acontra líderes independentistas en el juicio del procés, como exige Esquerra para negociar los Presupuestos, no se estarían invadiendo competencias o poniendo "en jaque" la. Tardá ha recalcado que ERC no se mueve de su posición y reitera que el Ejecutivopara sentarse a negociar."Hay una mesa dentro de una habitación, donde se negocian los Presupuestos, pero la llave para poder entrar. Significa que, respetando el estatuto del Ministerio Fiscal, os mováis e instéis de forma colegiada a", ha recalcado en una entrevista en RNE . Tarda ha reiterado que si el Ejecutivo socialista realiza este movimiento su formación se sentará a discutir los Presupuestos, pero si no se produce. "Es inamovible", ha dicho.Ha rechazado que la condición que pone ERC sea una. "Negamos que el Gobierno instando a Fiscalía a actuar esté invadiendo competencias y ponga en jaque separación de poderes", ha asegurado el portavoz de Esquerra, explicando que el estatuto del Ministerio Fiscal "deja claro" que el Gobierno puede instar a promover las actuaciones de la Fiscalía. Sobre la próxima visita del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , a la cárcel de Lledoners para verse con el líder de ERC, Oriol Junqueras , Tardá ha valorado positivamente el encuentro, "es de agradecer", ha dicho, pero ha recalcado las condiciones de su partido de cara a aprobar los Presupuestos. "Desconozco qué le dirá Iglesias a Junqueras pero sé que lo que Junqueras dirá es lo mismo que yo digo aquí", ha señalado.De todas formas, el portavoz republicano ha puesto de manifiesto que su formaciónindependientemente de si se aprueban las cuentas de 2019. Recuerda Tardá que para apoyar a Pedro Sánchez en la moción de censuray que durante estos meses han ido respaldando en las votaciones en el Congreso los reales decretos que ha llevado el Gobierno socialista.Sin embargo, ha denunciado que se estépara aprobar los Presupuestos, después de los mensajes enviados por PSOE y Podemos instando a Esquerra a apoyar las cuentas alegando su. Para Tardá estas presiones están haciéndose incluso, en respuesta a lo que señaló el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, sobre la subida del salario mínimo. "No tiene nada que ver incremento del salario mínimo con los Presupuestos", ha lamentado el dirigente independentista, que ha enmarcado esta situación en que "todo vale" para presionar a su partido, "incluso con mentiras". "Nosotros no nos sentiremos presionados", ha zanjado.El portavoz de PDeCAT en el Congreso,, no ve "razones políticas" para apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, tras el acuerdo marco pactado entre el Gobierno y Podemos, aunque ha expresado su deseo de que cuando las cuentas lleguen al Congreso la situación de lossea distinta. Así lo ha expresado en una entrevista en TVE , en la que ha reiterado que ahora no se dan las "razones políticas" para, en referencia a la condición que ponen los partidos independentistas de que el Gobierno influya en la Fiscalía. Según Campuzano el contexto "depende principalmente" del Gobierno, por lo que entiende quepara cuando los Presupuestos lleguen a las Cortes."Nos gustaría que el debate de presupuestos cuando llegue al Congreso se produzca en una situación distinta a la que estamos, si estamos en la misma que estamos ahora,", ha declarado el diputado postconvergente. A su juicio "pueden pasar muchas cosas" con respecto a la situación de los líderes independentistas y "deberían pasar muchas cosas". Así, ha subrayado que, y ha pedido cambiar cosas para "crear un clima de confianza". Campuzano ve el debate político condicionado por la situación de los líderes independentistas, que califica de. "Me gustaría discutir si el acuerdo presupuestario ayuda a la creación de empleo, ojalá, pero de lo que terminamos discutiendo es de esa anormalidad", ha asegurado.